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Hamas iddiaları yalanladı! 3 arabulucuya sert tepki

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Hamas iddiaları yalanladı! 3 arabulucuya sert tepki

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Doha'da yürütülen ve dün sona eren ateşkes müzakerelerine dair 'iyimser' açıklama yapan Katar, ABD ve Mısır'a tepki gösteren Hamas, arabulucuların 'hayal sattığını' belirterek görüşmelerde hiçbir ilerleme kaydedilmediğini ifade etti.

Perşembe günü Katar'ın başkenti Doha'da başlayan ve dün sona eren ateşkes müzakerelerinde İsrail ve Hamas bir sonuç elde edemedi. Taraflar birbirlerinin isteklerini kabul etmedi ancak arabulucu ülkeler olan ABD, Mısır ve Katar görüşmelerin ardından 'iyimser' açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden “anlaşmaya hiç olmadığımız kadar yakınız” derken, Hamas bu açıklamaları kabul etmedi.

"ARABULUCULAR 'HAYAL SATIYOR'"

İsmi açıklanmayan Hamas’ın üst düzey bir yetkilisi BBC’ye yaptığı açıklamada, müzakereler sonunda ateşkes anlaşmasında ilerleme kaydedildiği yönündeki görüşleri “yanılsama” olarak nitelendirdi.

Müzakerelere ilişkin konuşan yetkili, arabulucuların “hayal sattığını” vurgulayarak, “Arabuluculardan aldığımız bilgiler hayal kırıklığına neden oldu. Hiçbir ilerleme kaydedilmedi” ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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