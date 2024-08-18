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İsrail alarma geçti! 'Hizbullah dron ile Netanyahu'nun yazlığını izliyor iddiası

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İsrail alarma geçti! &#039;Hizbullah dron ile Netanyahu&#039;nun yazlığını izliyor iddiası

Dünya Haberleri

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun sahil kenarındaki yazlığının yakınlarında 16 Ağustos'ta uçtuğu belirlenen cismin, Hizbullah'a ait insansız hava aracı (İHA) olabileceğinin değerlendirildiği bildirildi. İsrail Başbakanlık Ofisi iddiaları yalanladı.

 
Israel Hayom gazetesinin haberine göre İsrail Deniz Kuvvetleri, Başbakan Netanyahu'nun Kayseriye'deki (Caesarea) yazlığının açıklarında uçan cisim tespit etti.

Kayseriye açıklarında devriye gezen İsrail donanmasına ait bot, İHA olduğu sanılan cismin civarda uçuş gerçekleştirdiğini bildirdi.

Uçan cismin Hizbullah tarafından fırlatılan keşif İHA'sı olabileceğinden şüphelenen İsrailli yetkililer, Netanyahu'nun sahil kenarındaki yazlığının görüntülerinin gelecekte yayımlanmak üzere çekilmeye çalışıldığını düşünüyor.

İsrail alarma geçti! Hizbullah dronu Netanyahu'nun yazlığını izliyor iddiası - 1. ResimHizbullah, geçtiğimiz günlerde işgal altındaki Kuzey Filistin'de İsrail'e ait hassas mevzileri görüntülediğini duyurmuştu.

İSRAİL'DEN YALANLAMA

İsrail ordusunun bölgeye savaş uçakları gönderdiği ancak herhangi bir İHA'nın tespit edilmediği kaydedildi.

Netanyahu'nun olay esnasında yazlığında olmadığının altı çizildi.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada "Bunun yanlış bir alarm olduğu belirlendi." ifadesine yer verildi.

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