Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Kamyonet, buğday yüklü römorka arkadan çarptı: 3 ölü, 1 yaralı

Kamyonet, buğday yüklü römorka arkadan çarptı: 3 ölü, 1 yaralı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kamyonet, buğday yüklü römorka arkadan çarptı: 3 ölü, 1 yaralı
Kaza Haberi, Keşan, Trafik Kazası, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir kamyonet, buğday yüklü traktör römorkuna çarptı. Feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Gelibolu istikametinden Keşan istikametine giden Mustafa Karayiğit yönetimindeki 52 ADS 569 plakalı kamyonet, Destek Kıtaları Kavşağı yakınlarında önünde giden S.K. (68) yönetimindeki 22 ACP 663 plakalı traktöre takılı buğday yüklü römorka çarptı.

KAMYONETİN KASASINDA DA CANSIZ BEDEN BULUNDU

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı traktör sürücüsü S.K. ambulans ile kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, kamyonetin sürücüsü Mustafa Karayiğit ile yanında yolcu olarak bulunan bir kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza yerinde yapılan incelemenin devamında, kamyonetin kapalı kasasında bulunan bir kişinin daha cansız bedeni bulundu.

Kamyonet, buğday yüklü römorka arkadan çarptı: 3 ölü, 1 yaralı - 1. Resim

İNCELEME BAŞLATILDI

Kazada hayatlarını kaybeden Mustafa Karayiğit, Beytullah Karayiğit ve Emir Karayiğit'in cenazeleri, cumhuriyet savcısı ve Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekibinin yaptığı incelemenin ardından Keşan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bakan Güler'den 'Kayseri' ve 'Suriye' mesajı: Örgüt liderleri geri bölgelere kaçıyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bakan Güler'den 'Kayseri' ve 'Suriye' mesajı: Örgüt liderleri geri bölgelere kaçıyor - GündemBakan Güler'den 'Kayseri' ve 'Suriye' mesajıÇevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında devir teslim! Murat Kurum görevi devraldı - GündemDevir teslim töreninde duygusal anlarTuvalette 10 bin TL buldu, hiç düşünmeden sahibine teslim etti - GündemTuvalette 10 bin TL buldu, düşünmeden sahibine teslim ettiSokak ortasında çatıştılar, masum bir kişiyi vurdular! - GündemSokak ortasında çatıştılar, masum bir kişiyi vurdular!Adana'da dehşet! Ekipler ihbara gitti, eski eşlerin cesetleriyle karşılaştı - GündemEkipler ihbara gitti, eski eşlerin cesetleriyle karşılaştıBeton pompasının altında kaldı! İnşaatta feci ölüm - GündemBeton pompasının altında kaldı! İnşaatta feci ölüm
Sonraki Haber Yükleniyor...