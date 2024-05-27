Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Trafik Kazası, Yaralılar, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sinop'ta kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Bugün saat 15.40'ta Ayancık-Sinop yolu Oluza mevkiinde edinilen bilgilere göre, A.Ö.'nün kullandığı 57 HD 963 plakalı otomobil ile A.K. yönetimindeki 34 HMY 974 plakalı kamyonet ile çarpıştı.

3 KİŞİ YARALANDI

Kazada kamyonet sürücüsü A.K. ile otomobilde bulunan A.A. ve N.S. yaralanarak, ambulansla Ayancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
AB’den 13’ü yargıç 19 Rus’a ve 1 kuruma yaptırım
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Boşanma aşamasında olduğu eşine kurşun yağdırdı - GündemBoşanma aşamasında olduğu eşine kurşun yağdırdı9 işçiyi toprak yutmuştu! İliç'teki toprak kayması iddialarına Valilik'ten cevap - Gündemİliç'teki toprak kayması iddialarına Valilik'ten cevapMersin'de katliama yol açan otobüs şoförü tutuklandı - Gündemİşte tutuklanan şoförün ilk ifadesiKazada yaralanan adamı, hastaneye tabutla götürdüler - GündemKazada yaralanan adamı, hastaneye tabutla götürdülerİstanbul ve Başkent dahil 18 ilde kritik alarm! Meteoroloji uyardı, her an başlayabilir - Gündemİstanbul ve Başkent dahil 18 ilde kritik alarm!Kocaeli'den Mısır'a gidiyordu! Konteyner gemisi Çanakkale'de arıza yaptı - GündemKocaeli'den Mısır'a gidiyordu! Konteyner gemisi Çanakkale'de arıza yaptı
Sonraki Haber Yükleniyor...