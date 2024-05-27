Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Sinop'ta kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Bugün saat 15.40'ta Ayancık-Sinop yolu Oluza mevkiinde edinilen bilgilere göre, A.Ö.'nün kullandığı 57 HD 963 plakalı otomobil ile A.K. yönetimindeki 34 HMY 974 plakalı kamyonet ile çarpıştı.
3 KİŞİ YARALANDI
Kazada kamyonet sürücüsü A.K. ile otomobilde bulunan A.A. ve N.S. yaralanarak, ambulansla Ayancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı