Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Sinop'ta kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Bugün saat 15.40'ta Ayancık-Sinop yolu Oluza mevkiinde edinilen bilgilere göre, A.Ö.'nün kullandığı 57 HD 963 plakalı otomobil ile A.K. yönetimindeki 34 HMY 974 plakalı kamyonet ile çarpıştı.

3 KİŞİ YARALANDI

Kazada kamyonet sürücüsü A.K. ile otomobilde bulunan A.A. ve N.S. yaralanarak, ambulansla Ayancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.