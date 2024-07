Kandil’i dağıtmadan bırakmayacağız! Terörle mücadelede dönüş yok

TSK’nın altı yıldır Irak’ın kuzeyinde sürdürdüğü Pençe Operasyonlarında büyük başarı sağlanırken emekli albay Mithat Işık, nihai hedefin Kandil olduğunu söyledi. Işık “Şu an tam olmamız gereken yerdeyiz. Türkiye, terörden arındırdığı bu bölgeden çekilemez. Geri dönüşümüz yok” dedi.

YILMAZ BİLGEN'İN HABERİ - Irak kaynaklı terör tehdidini sonlandırma amaçlı başlatılan Pençe-Kilit Operasyon serisinde altı yıl geride kaldı. Bu süre zarfında Irak’ın kuzeyi terörden temizlendi, kurtarılmış bölge olmaktan çıkarıldı. Hakurk, Zap, Sinat, Haftanin, Metina, Avsaşin, Basyan ve Gara bölgeleri olmak üzere çok sayıda terör işgal noktası kontrol altına alındı. 3.000’den fazla PKK barınağı, lojistik merkez, eğitim kampı ve karargâh imha edildi. Avaşin-Basyan-Zap-Metina terör işgal hattında yoğunlaşan harekâtlarda büyük bir başarı elde edildi.

BÜTÜN KALELERİ YIKTIK

Bölgede uzun yıllar terörle mücadele komutanlardan emekli albay Mithat Işık, nihai hedefin Kandil olduğunu söyledi. Işık “Şu an tam olmamız gereken yerdeyiz. PKK ve destekçilerinin ‘girilemez’ dediği her noktada artık biz varız. Bütün kalelerini yıktık. Şu an kuzeyin belki de en kritik noktası olan Zap’a bağlı Bahar Tepesi’ndeyiz. Yürüyüşümüz Süleymaniye ekseninde devam ediyor. Kandil eteklerine ulaşan birliklerimiz 80 kilometre derinliğe indi ve artık bizden beklenen PKK elebaşılarından en az 4-5’ni sağ ya da ölü ele geçirerek Kandil terör varlığını sonlandırmak. Türkiye mevcut şartlar dâhilinde terörden arındırdığı bu bölgeden çekilemez. Geri dönüşümüz yok. MİT’in nokta operasyonları da bu aşamaya gelmede etkin rol üstlendi. İstikamet Kandil. Ayrıca Sincar’ın da tamamen temizlenmesi ve ekonomik olduğu kadar güvenlik açısından da büyük önem arz eden enerji-ticaret koridorunun da mutlaka faaliyete geçmesi gerekir” diye konuştu.

IRAK İÇİN DE KAZANIM

Mehmetçiğin, İran sınırına kadar bütün sahayı kontrol altına aldığını belirten Işık şunları söyledi: PKK’nın kolu, kanadı budandı. Sincar dışında hedeflerin çoğu elde edildi. 320 kilometrelik sınır güvenliğimiz sağlandı. Terör tehdidini büyük oranda bertaraf ettik. Bu aynı zamanda Irak için de büyük kazanım. Bu aşamada Irak merkezi hükûmetinin de inisiyatif üstlenmesi şart. Şimdi Zap Suyu üzerinde Balinda Boğazı ve Habur Çayı üzerine baraj inşa etmemiz çok önemli. Böyle bir yöntem terörü önlemede kalıcı bir önlem olur. ABD seçimlerine kadar süreci çok iyi kullanmak zorundayız. Çünkü seçim sonrası sahada her şeyin rengi değişebilir. KDP ile birlikte KYB de mutlaka belirli bir seviyeye getirilmeli. Zaho, Batufa, Kanimasi yumuşak alan. Düz arazi ve buralara Irak güçleri girmeli. Biz gelinen nokta itibarı ile bölgeyi Irak merkezî güçlerinden başka hiçbir güce devredemeyiz. Çünkü Peşmerge disiplinli bir yapı değil.