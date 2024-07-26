Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > MSB’den Irak Cumhurbaşkanı'nın eşinin sözlerine cevap: Terör bu coğrafyadan tamamen silinecek

MSB’den Irak Cumhurbaşkanı'nın eşinin sözlerine cevap: Terör bu coğrafyadan tamamen silinecek

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
MSB’den Irak Cumhurbaşkanı&#039;nın eşinin sözlerine cevap: Terör bu coğrafyadan tamamen silinecek

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Millî Savunma Bakanlığı (MSB) Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşid’in eşi Shanaz İbrahim Ahmed’in TSK’yı hedef alan sözlerine cevap verdi.

YEŞİM ERASLAN ANKARA - Millî Savunma Bakanlığı (MSB), ABD’nin Suriye’nin kuzeyine naklettiği Avenger Hava Savunma Sistemi’nin kendi üssünün güvenliği için olduğunu belirtti. TSK’nın her gelişmeyi yakından takip ettiğini belirten bakanlık kaynakları, “Müttefikimiz ABD’den beklentimiz; daha önce DEAŞ’la mücadele bahanesiyle terör örgütü PKK/YPG-SDG’ye verdiği bütün yardım ve desteği sonlandırması, bir terör örgütüyle iş birliği yapılarak başka bir terör örgütüyle mücadele edilemeyeceğini anlaması” dedi.

MSB kaynakları, Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşid’in eşi Shanaz İbrahim Ahmed’in TSK’yı hedef alan sözlerinin hatırlatılması üzerine şunları söyledi:  

TSK’ya yönelik söz konusu iddialar asılsızdır. Ayrıca, bu açıklama ve ithamların, Irak’ın genelini yansıtmadığı açık. Kaldı ki Irak tarafı da PKK’yı yasaklı örgüt olarak ilan etti. Türkiye olarak ikili ilişkilerimizi her alanda geliştirmek istiyoruz. Bu alanlardan biri de terörle mücadele. Irak’ın kuzeyinde kilit kapanacak ama terörle mücadele hiçbir zaman bitmeyecek. ‘Terör’ kelimesi bu coğrafyadan tamamen silinene kadar mücadelemiz devam edecek.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kandil’i dağıtmadan bırakmayacağız! Terörle mücadelede dönüş yok
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Rusya gece boyunca saldırdı! Kamikaze drone enkazları NATO üyesi Romanya'ya düştü - DünyaKamikaze dronelar NATO üyesi Romanya'ya düştüAvrupa'dan İsrail’e UNRWA tepkisi: "Bu saçmalığı durdurun" - DünyaAvrupa'dan İsrail’e UNRWA tepkisi: "Bu saçmalığı durdurun"New York Times yazdı: İngiltere'den Netanyahu adımı! Yakalama kararına itiraz geri çekilebilir - DünyaYakalama kararına itiraz geri çekilebilirFransa alarmda! Olimpiyatlara saldırı şüphesiyle bir gözaltı daha - DünyaOlimpiyatlar öncesi bir gözaltı dahaAyakta alkışlanmıştı! Netanyahu'dan Biden'a "Siyonist" teşekkürü - DünyaNetanyahu'dan Biden'a "Siyonist" teşekkürüİşte İsrail ordusunun hava üssü! Hizbullah İHA görüntülerini yayınladı - DünyaGizli üssün görüntüleri ifşa oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...