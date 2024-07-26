MSB’den Irak Cumhurbaşkanı'nın eşinin sözlerine cevap: Terör bu coğrafyadan tamamen silinecek

Millî Savunma Bakanlığı (MSB) Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşid’in eşi Shanaz İbrahim Ahmed’in TSK’yı hedef alan sözlerine cevap verdi.

YEŞİM ERASLAN ANKARA - Millî Savunma Bakanlığı (MSB), ABD’nin Suriye’nin kuzeyine naklettiği Avenger Hava Savunma Sistemi’nin kendi üssünün güvenliği için olduğunu belirtti. TSK’nın her gelişmeyi yakından takip ettiğini belirten bakanlık kaynakları, “Müttefikimiz ABD’den beklentimiz; daha önce DEAŞ’la mücadele bahanesiyle terör örgütü PKK/YPG-SDG’ye verdiği bütün yardım ve desteği sonlandırması, bir terör örgütüyle iş birliği yapılarak başka bir terör örgütüyle mücadele edilemeyeceğini anlaması” dedi.

MSB kaynakları, Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşid’in eşi Shanaz İbrahim Ahmed’in TSK’yı hedef alan sözlerinin hatırlatılması üzerine şunları söyledi:

TSK’ya yönelik söz konusu iddialar asılsızdır. Ayrıca, bu açıklama ve ithamların, Irak’ın genelini yansıtmadığı açık. Kaldı ki Irak tarafı da PKK’yı yasaklı örgüt olarak ilan etti. Türkiye olarak ikili ilişkilerimizi her alanda geliştirmek istiyoruz. Bu alanlardan biri de terörle mücadele. Irak’ın kuzeyinde kilit kapanacak ama terörle mücadele hiçbir zaman bitmeyecek. ‘Terör’ kelimesi bu coğrafyadan tamamen silinene kadar mücadelemiz devam edecek.