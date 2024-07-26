Fransa’ya mesaj LGS sorusunda! Ayşe sana soruyorum Mösyö sen anla

Millî Eğitim Bakanlığının, okul krizi yaşadığı Fransa’ya LGS’de bir soru ile göndermede bulunduğu belirlendi. LGS’deki “İnkılap Tarihi” sorusunda, Türkiye’deki okullarını sistemin dışında tutmak isteyen Fransa’ya izin verilmediği, bunun hangi kavramla izah edilebileceği belirtildi. Doğru şık ise elbette “Tam bağımsızlık” oldu.

MAHMUT ÖZAY'IN HABERİ - Millî Eğitim Bakanlığının, okul krizi yaşadığı Fransa’ya Liselere Giriş Sınavı’nda (LGS) bir soru ile göndermede bulunduğu belirlendi.

2 Haziran 2024 tarihinde yapılan LGS’nin İnkılap Tarihi bölümünde adaylara dikkat çekici bir soru yöneltildi. Soruda Millî Eğitim Bakanlığının 1924’te aralarında yabancı okulların da bulunduğu eğitim kurumlarını tek çatı altında topladığı ancak Fransa’nın buna uymak istemediği yer aldı.

Türkiye’nin Fransa’ya izin vermediği belirtilen soruda bu durumun hangi kavramla ifade edilebileceği soruldu. Sorunun şıkları arasında “Tam bağımsızlık”, “Barışçılık” “Mütekabiliyet (Karşılıklılık)” ve “Dünya kamuoyunu” ifadeleri yer aldı. Cevabın “Tam bağımsızlık” olduğu soru, Millî Eğitim Bakanlığının büyükelçiliklere bağlı yabancı okullara izin verilmeyeceği yönündeki kararını akıllara getirdi. Sınavdan bir ay sonra Fransa’ya nota verildi ve bu okulların Türk sistemine dâhil olması istendi.

Yabancı okullara restin işaret fişeği gibi” dedirten İnkılap Tarihi testindeki soru şöyle:

Cumhuriyet Dönemi’nde Tevhid-i Tzedrisat Kanunu ile eğitim kurumları bir çatı altında toplandı. Daha sonra Maarif Teşkilatı Hakkında Kanun yayımlanarak yabancı okullar, Millî Eğitim Bakanlığına bağlandı. Yapılan düzenlemelere özellikle Fransa karşı çıktı. Fransa, bu konuyu Türk Hükûmeti ile görüşmek istedi. Türkiye’nin, yabancı okullar sorununu bir iç sorun saymasından dolayı Fransa’nın bu isteği kabul edilmedi. Türkiye’nin belirlediği kurallara uyan yabancı okullar eğitimlerine devam etti ve uymayanlar kapatıldı.

Bu bilgilere göre Türkiye, yabancı okullar sorununun çözümünde aşağıdaki dış politika ilkelerinden hangisini dikkate almıştır?

A) Tam bağımsızlık

B) Barışçılık

C) Mütekabiliyet (Karşılıklılık)

D) Dünya kamuoyunu