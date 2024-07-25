Bakan Tekin, mevzuata uymayan Fransız okullarına işlem yapılacağını söyledi

Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yabancı okullarla ilgili konuşmasında yer alan "Mevzuata uymayan Fransız okullarına işlem yapılacak" ifadelerinin ardından yabancı okullar kapatılacak mı, öğrenci alımı devam ediyor mu merak edilirken Alman okulları da dahil oldu.

Millî Eğitim Bakanlığının Fransız “Charles de Gaulle” ve “Pierre Loti” okulları ile anlaşma sorunu yaşamasının ardından Almanya ile de problem yaşanıyor.

FRANSIZ OKULLARI SORUNU NEDİR?

1942 senesinden beri ülkemizde eğitim veren Fransa devletine bağlı İstanbul’daki ‘Pierre Loti’ ve Ankara’da bulunan Charles de Gaulle okullarının müfredatının kendi tarafından belirlenmesiyle beraber MEB, mevzuata ve müfredata uymasını isterken anlaşmazlık yaşandı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını cevaplarken Fransız ve Alman okulları sorunu ile ilgili şu sözleri söylemişti:

"Bundan sonraki süreçte Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın, Milli Eğitim Temel Kanunu'nun, eğitimle ilgili yasal düzenlemelerimizin amir hükümleri doğrultusunda işlem yapıyoruz. Müzakere yapıp bahsi geçen okulları yasal sınırlar içerisinde eğitim öğretim vermeye davet ediyoruz." sözlerine ise şöyle devam etti:

"Bu okullar, normal koşullarda mevzuatımızda yeri olmayan okullar. Dolayısıyla mevzuat içerisine girerlerse eğitim öğretime devam edecekler, girmezlerse zaten yok hükmündeler."

ALMAN VE FRANSIZ OKULLARINDA TÜRK ÖĞRENCİ ALIMI DURDU MU?

Ankara’daki Ernst-Reuter Schule Okulu, yeni dönemde Türk öğrenci alımını durduğunu söylerken konuyla ilgili görüşmeler devam ediyor.