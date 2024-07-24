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Haberler > Eğitim > Bakan Tekin'den mevzuata uymayan Fransız okullarına: İşlem yapılacak

Bakan Tekin'den mevzuata uymayan Fransız okullarına: İşlem yapılacak

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Bakan Tekin&#039;den mevzuata uymayan Fransız okullarına: İşlem yapılacak
Fransa, Türkiye, Eğitim, Haber

Eğitim Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Mevzuata uymayan Fransız okullarına işlem yapılacak" açıklamasını yaptı.

Türkiye’de 1942’den beri eğitim veren Fransa devletine bağlı İstanbul’daki ‘Pierre Loti’ ve Ankara’da bulunan Charles de Gaulle okullarının müfredatı kendi ülkeleri tarafından belirleniyor. Eğitimin yuvadan (3 ila 5 yaş) başladığı bu okullara gitmek âdeta Fransa’da okumak anlamına geliyor.

Millî Eğitim Bakanlığı, okulların statülerini mevzuata ve müfredata uydurmak istiyor ancak karşı taraf anlaşmaya varmıyor. Bunun üzerine Türkiye, Fransa’da aynı statüde Türk okulları açmak istemişti. Bu talep kabul görmeyince kriz daha da büyümüş, ‘Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi verilmediği için iki okul kapatılmaya çalışılıyor’ söylentileri yayılmıştı.

"MEVZUATA UYULMAZSA İŞLEM YAPILACAK"

Konuyla ilgili bugün yeni bir açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Mevzuata uymayan Fransız okullarına işlem yapılacak" ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...

Düzenleyen:  - Eğitim
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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