Bakan Tekin'den son ikaz! Fransız okulları şartlarımıza uymak zorunda

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, müfredata uymayan iki Fransız okulu için “Şartlarımıza gelmezseniz paşa gönlünüz bilir, hukuki prosedürü takip ederiz” dedi.

Türkiye’de 1942’den beri eğitim veren Fransa devletine bağlı İstanbul’daki ‘Pierre Loti’ ve Ankara’da bulunan Charles de Gaulle okullarının müfredatı kendi ülkeleri tarafından belirleniyor. Eğitimin yuvadan (3 ila 5 yaş) başladığı bu okullara gitmek âdeta Fransa’da okumak anlamına geliyor.

KRİZ DAHA DA BÜYÜDÜ

İddiaya göre Millî Eğitim Bakanlığı, okulların statülerini mevzuata ve müfredata uydurmak istiyor ancak karşı taraf anlaşmaya varmıyor. Bunun üzerine Türkiye, Fransa’da aynı statüde Türk okulları açmak istedi. Bu talep kabul görmeyince kriz daha da büyüdü. Ardından ‘Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi verilmediği için iki okul kapatılmaya çalışılıyor’ söylentileri yayıldı. ,

BÜYÜKELÇİLİĞE NOTA VERİLDİ

Yaşananlar sonrası Fransa’nın Ankara Büyükelçiliğine nota verildi. Konuyla ilgili konuşan Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin “Lozan Anlaşması bu okullara hiçbir sıkıntı çıkarmıyoruz. Tam tersine ihtiyaçlarını gidermek için kendileriyle iletişim hâlindeyiz. Fakat enteresan bir biçimde Fransa bu okulları açarken ‘biz buraya sadece kendi vatandaşlarımızı alacağız’ demiş. Şu an öğrencilerin yüzde 90’ı Türk. Bu çocukların bizim sistemimizde kaydı yok. Ben şimdi diyorum, çocuklar nerede? Okulda. Hangi okulda? Bizde gözükmüyor. Benim literatürümde resmî olmadığı için bu çocuklar okullaşmamış gözüküyor. Fransız Büyükelçisi ile görüştük ‘Bu yaptığınız doğru değil’ dedik. ‘Evet haklısınız’ deyip yıllarca oyaladılar. Müfettiş gönderiyoruz, okula almıyorlar, ‘Siz bizi denetleyemezsiniz’ diyorlar. Oradan mezun olan çocuk diplomasını alıyor, gelip bizden denkliğini istiyor. Bu sefer vatandaşla karşı karşıya kalıyoruz. Yetmedi bu çocuklar ayrıcalıklı bir pozisyonda yabancı öğrenciler için yaptığımız Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı’na (YÖS) giriyor. Burada da adaletsizlik oluşuyor. Aralık ayında Büyükelçiyi davet ettik, geldi, ilk fırsatta çözeceklerini söyledi. Aradan kaç ay geçti hâlâ lütfedip bizi muhatap almıyorlar. Kardeşim biz sizin sömürdüğünüz ülkeler gibi değiliz, bağımsız ve millî bir devletiz. Dolayısıyla bizim şartlarımıza uyacaksınız. Sen benim Fransa’daki vatandaşlarımızın taleplerini reddet, Türkçe, Türk kültürü derslerini engelle, burada kafana göre hareket et. Şimdi büyük köşe yazarlarına yazdırıyorlar ‘okullar kapatılacak’ diye, bu ahlaksızca bir yalan. Bizim şartlarımıza gelirlerse hayatlarına devam ederler. Gelmezlerse de paşa gönülleri bilir, hukuki prosedürü takip ederiz” ifadelerini kullandı.