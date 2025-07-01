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Devletin zirvesinde yeni kadro hamlesi! Raportörlük mesleği başlıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Devletin zirvesinde yeni kadro hamlesi! Raportörlük mesleği başlıyor
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanlığı Raportörlüğü Yönetmeliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikle, raportör ve raportör yardımcılarının mesleğe alınma, eğitim, sınav ve atama süreçlerine ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Yeni düzenlemeyle, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği hizmetlerinin daha etkin yürütülmesi amacıyla özel olarak yetiştirilecek kariyer bir meslek grubu oluşturulması hedefleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Raportörlüğü Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan yönetmelik ile Cumhurbaşkanlığı raportör yardımcılarının mesleğe alınma, giriş sınavı, yetiştirilme, tez hazırlama ve yeterlik sınavları ile Cumhurbaşkanlığı Raportörlüğüne atanma usul ve esasları, Cumhurbaşkanlığı Raportörü ve Cumhurbaşkanlığı raportör yardımcılarının eğitimleri, çalışma usul ve esasları, görev, yetki, hak ve sorumlulukları ile diğer hususlar düzenlendi.

Düzenleme ile Cumhurbaşkanlığı Raportör Yardımcısı olarak mesleğe alınacak ve Genel Sekreterlik hizmetlerinin en üst düzeyde yürütülmesi amacıyla özel olarak yetiştirilecek bir kariyer meslek oluşturulması hedefleniyor. Böylece söz konusu hizmetlerin, kurumsal aidiyetin sağlanması ve kurumsal hafızanın güçlendirilmesi suretiyle daha nitelikli bir biçimde yürütülmesi öngörülüyor.

Belirtilen hizmetlerin Cumhurbaşkanlığı Raportör Yardımcılığından yetiştirilecek Cumhurbaşkanlığı Raportörleri eliyle yürütülmesi esas olmakla birlikte, diğer kamu kurumlarının kariyer mesleklerinde bulunan personelden hizmetlerine ihtiyaç duyulacak olanların da Cumhurbaşkanlığı Raportörü olarak görevlendirilmesi uygulamasına devam edilebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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