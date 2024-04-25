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Kanser, diyabet, enfeksiyon ve tansiyon... Kaçak ilaç operasyonunda 9 kişiye kelepçe

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, çok sayıda kaçak alerji testi, dolgu malzemesi, botoks, kanser, diyabet, enfeksiyon ve tansiyon ilacı ele geçirildi. Gözaltına alınan 16 şüpheliden 9'u tutuklandı.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 16 iş yeri ile 20 ikamette yetkisiz şekilde depolanmış sahte, kaçak ve yasa dışı ilaçlar, tıbbi cihaz ve materyaller bulunduğunu belirledi.

Belirlenen adreslere 15 Nisan'dan itibaren operasyonlar düzenleyen polis, 16 şüpheliyi yakaladı.

9 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Adreslerde yapılan aramalarda soğuk zincire tabi olan alerji testi, dolgu malzemesi, botoks, kanser, diyabet, enfeksiyon ve tansiyon ilacı ile cinsel hastalıkların tedavisinde kullanılan medikal malzemeler ele geçirildi.

Kanser, diyabet, enfeksiyon ve tansiyon... Kaçak ilaç operasyonunda 9 kişiye kelepçe - 1. Resim

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklanırken, 7'si adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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