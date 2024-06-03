Kara Kuvvetleri Komutanlığına 25 bin uzman erbaş alınacak

Milli Savunma Bakanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığına 25 bin uzman erbaş alınacağını duyurdu. Alımlar için başvuru kılavuzu yayımlandı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 2024 Yılı 2. Dönem Uzman Erbaş Temini Başvuru Kılavuzu yayımlandı.

UZMAN ERBAŞ OLMAK İÇİN ŞARTLAR

Kara Kuvvetleri Komutanlığı, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "2024 Yılı (2024/2 Dönem) 25 Bin Uzman Erbaş Temini Başvuru Kılavuzu yayımlandı. Detaylı bilgiye https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden ulaşılabilir. Uzman onbaşı adayları için ilköğretim/ortaokul mezunu olmak, uzman çavuş adayları için en az lise ve dengi okul mezunu olmak koşulu bulunmaktadır” ifadelerine yer verdi.