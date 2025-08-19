Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Karadeniz ormanları talan mı edilecek! DMM'den iddialara cevap geldi

Karadeniz ormanları talan mı edilecek! DMM'den iddialara cevap geldi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Karadeniz ormanları talan mı edilecek! DMM&#039;den iddialara cevap geldi
Orman, Talan, İddia, Samsun, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada yer alan "ormanların talan edildiği" yönündeki iddialara yalanlama geldi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin (DMM),  NSosyal'deki hesabından, Cumhurbaşkanı kararı ile Samsun ve Zonguldak illerinde bazı alanların orman sınırları dışına çıkarılmasına ilişkin, "ormanların talan edildiği"ne yönelik iddialar hakkında açıklamada bulunuldu.

ORMANLAR TALANA MI AÇILDI

Sosyal medyada dolaşıma sokulan söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı ve dezenformasyon içerdiği aktarılan açıklamada, devlet ormanlarının Hazine adına tescilli olduğu ve bu alanlarda her türlü tasarrufun Orman Genel Müdürlüğünce yürütüldüğü belirtildi.

20 YILDA ORMAN VARLIĞI 2.6 MİLYON HEKTAR ARTTI

Türkiye'nin, Orman Genel Müdürlüğünün başarılı çalışmaları sayesinde son 20 yılda orman varlığını 2,6 milyon hektar artırdığı, Türkiye'nin en çok ağaçlandırma yapan ülkeler sıralamasında Avrupa'da birinci, dünyada 4'üncü olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"15 Ağustos 2025 tarihli ve 10212 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Samsun ve Zonguldak'ta resmi kayıtlarda orman olarak görünen ancak fiilen orman niteliği taşımayan, taşlık, kayalık ve verimsiz sahaların toplam 99,4 hektarlık alan orman sınırları dışına çıkarılmıştır. Bu işlem yalnızca fiilen orman vasfını yitirmiş alanları kapsamaktadır, orman ekosistemine zarar verilmesi kesinlikle söz konusu değildir.

KARAR TALAN ANLAMINA GELMİYOR

Üstelik aynı karar uyarınca, orman sınırlarından çıkarılan alanların en az iki katı büyüklüğünde, yani 198,8 hektarlık Hazineye ait taşınmaz, Orman Genel Müdürlüğüne tahsis edilerek orman tesisi etmek suretiyle, yeni orman alanı olarak ülkemize kazandırılacaktır. Böylelikle fiilen orman niteliği taşımayan alanlar değerlendirilirken, ülkemizin orman varlığı daha da artırılmış olacaktır. Dolayısıyla söz konusu karar, ormanların 'talan edilmesi' ya da 'konut projelerine açılması' anlamına gelmemekte, aksine orman varlığımızın korunması ve geliştirilmesi amacıyla yasal bir düzenlemenin hayata geçirilmesinden ibarettir."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

İntihar etmek için üst geçide çıktı! Trafiği felç etti, E-5 kilitlendiBursa baraj doluluk oranları: Bursa’nın kaç günlük suyu kaldı?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Şile sahilinde panik anları! Roket başlığı SAS ekiplerince imha edildi  - GündemSAS ekiplerince imha edildi!Mısır ile anlaşma an meselesi: Türkiye ile birlikte KAAN üretecekler! - GündemAnlaşma an meselesi: Türkiye ile üretecekler!İstanbul'da dev narkotik operasyonu: Yüzlerce kilo uyuşturucu ele geçirildi - GündemYüzlerce kilo uyuşturucu ele geçirildiBaas'ın kanlı geçmişi gün yüzüne çıkıyor! Suriye'de 63'ten fazla toplu mezar belgelendi - GündemBaas'ın kanlı geçmişi gün yüzüne çıkıyor!Avcılar'da trafikte kavga: Tek yumrukla yere yığıldı! - GündemAvcılar'da trafikte kavga: Tek yumrukla yere yığıldı!TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan yakılan 'Beyaz Toros' açıklaması - GündemKurtulmuş'tan yakılan 'Beyaz Toros' açıklaması
Sonraki Haber Yükleniyor...