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Kars sele teslim oldu! Her yeri su bastı, insanlar evlerinde mahsur kaldı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Kars sele teslim oldu! Her yeri su bastı, insanlar evlerinde mahsur kaldı
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kars'ta etkili olan dolu ve sağanak beraberinde seli getirdi. Hayvanlar telef oldu, ev ve ahırları su bastı. Merkeze bağlı Ölçülü köyünde sel sularının dolduğu evlerde mahsur kalan vatandaşlar ekipler tarafından kurtarıldı.

Kentte iki gündür aralıklarla devam eden sağanak günlük yaşamı felç etti.  Akşam saatlerinde etkili olan şiddetli dolu ve kuvvetli yağış sele dönüştü.

Merkeze bağlı Derecik ve Ölçülü köylerinde hayvanlar telef oldu, bazı ev ve ahırları su bastı, otomobil, traktör ve tarım aletleri de zarar gördü. İhbar üzerine köylere Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD), itfaiye, jandarma, İl Özel İdaresi ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Kars sele teslim oldu! Her yeri su bastı, insanlar evlerinde mahsur kaldı - 1. Resim

EVLERİNDE MAHSUR KALDIRILAR

Ölçülü köyünde evlerinde mahsur kalan 3 kişi AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı. İl Özel İdaresi ekipleri de sel sularının tıkadığı menfezlerin önünü açtı. Bazı vatandaşlar evlerindeki suları kovalarla tahliye etti.

Kars sele teslim oldu! Her yeri su bastı, insanlar evlerinde mahsur kaldı - 2. Resim

"İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEY GÖRDÜM"

Derecik köyünde evini su basan Ayhan Kanbay, gazetecilere, ilk defa böyle bir sel suyu gördüğünü ifade ederek, "Evimizi bir anda su bastı, yakacağımız ve kümes hayvanlarımız gitti, ahırı su bastı. Buzağımız vardı, ahıra giremiyoruz, boğuldular mı bilmiyoruz." diye konuştu.

Kars sele teslim oldu! Her yeri su bastı, insanlar evlerinde mahsur kaldı - 3. Resim

Ölçülü köyünden Güven Taşkıran da suyun aniden geldiğini belirterek, "Su bahçe duvarından içeri girdi, sonra tüm odaları doldurdu. İlk defa böyle bir şey gördüm." dedi.

AFAD ekiplerince başlatılan hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Kars sele teslim oldu! Her yeri su bastı, insanlar evlerinde mahsur kaldı - 4. Resim

VALİ BÖLGEDE İNCELEME YAPTI

Kars Valisi Ziya Polat, selin etkili olduğu köylerde incelemelerde bulundu. Merkeze bağlı Ölçülü ve Derecik köylerine giden Polat, selin vurduğu bölgeleri inceleyerek sahada çalışma yapan ekiplerden bilgi aldı. Selden etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini ileten Polat, köylülerin sorunlarını dinledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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