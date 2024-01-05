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Kars'ta feci kaza, yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
Kars Sarıkamış Karakurt mevkiinde kontrolden çıkan yolcu otobüs kaza yaptı. Bölgeye ihbar üzerine çok sayıda ekip sevk edildi. Kazada ölü ve yaralılar olduğu öğrenildi.
Kars'ta iki otobüs ile bir kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Erzurum'un Horasan ilçesi ile Kars'ın Sarıkamış ilçesi arasındaki kara yolunun Karakurt mevkisinde iki otobüs ile bir kamyonun çarpıştığı ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve arama kurtarma ekibi sevk edildi.
2 ÖLÜ, 8 YARALI VAR
Kars Valisi Ziya Polat, kazada ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 8 kişinin de yaralandığını söyledi. Öte yandan kazanın meydana geldiği bölgede kar ve buzlanma etkili oluyor.
Düzenleyen: Sevda Altunbaş - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı