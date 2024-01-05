Kars'ta feci kaza, yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

5 Ocak 2024 08:43 - Güncelleme Tarihi: 5 Ocak 2024 09:06

Kars'ta iki otobüs ile bir kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Erzurum'un Horasan ilçesi ile Kars'ın Sarıkamış ilçesi arasındaki kara yolunun Karakurt mevkisinde iki otobüs ile bir kamyonun çarpıştığı ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve arama kurtarma ekibi sevk edildi.

2 ÖLÜ, 8 YARALI VAR

Kars Valisi Ziya Polat, kazada ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 8 kişinin de yaralandığını söyledi. Öte yandan kazanın meydana geldiği bölgede kar ve buzlanma etkili oluyor.