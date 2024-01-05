Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Kars'ta feci kaza, yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

    Kars Sarıkamış Karakurt mevkiinde kontrolden çıkan yolcu otobüs kaza yaptı. Bölgeye ihbar üzerine çok sayıda ekip sevk edildi. Kazada ölü ve yaralılar olduğu öğrenildi.

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Kars'ta iki otobüs ile bir kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Erzurum'un Horasan ilçesi ile Kars'ın Sarıkamış ilçesi arasındaki kara yolunun Karakurt mevkisinde iki otobüs ile bir kamyonun çarpıştığı ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve arama kurtarma ekibi sevk edildi.

    2 ÖLÜ, 8 YARALI VAR

    Kars Valisi Ziya Polat, kazada ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 8 kişinin de yaralandığını söyledi. Öte yandan kazanın meydana geldiği bölgede kar ve buzlanma etkili oluyor.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    KarsKazaOtobüsÖlüYaralı
    Haberler > Gündem > Kars'ta feci kaza, yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    İstanbul merkezli dev operasyonda 2 suç örgütü çökertildi - Gündemİstanbul merkezli dev operasyonda 2 suç örgütü çökertildiSarıkamış şehitleri dualarla ve Solo Türk ile anılacak - GündemSarıkamış şehitleri dualarla ve Solo Türk ile anılacakDolandırılmaya doymadık! - GündemDolandırılmaya doymadık!Pendik'te doğal gaz borusu patladı, iki bina gece yarısı tahliye edildi - GündemPendik'te doğal gaz borusu patladı, iki bina gece yarısı tahliye edildiEğitime kar engeli, okullar bir günlüğüne tatil edildi - GündemEğitime kar engeli, okullar bir günlüğüne tatil edildiİsrail-PKK ittifakında 3. perde - Gündemİsrail-PKK ittifakında 3. perdeYüksek yargıda Can Atalay krizi büyüyor - GündemYüksek yargıda Can Atalay krizi büyüyorTek bir savaş gemisi Boğaz’dan geçmedi! - GündemTek bir savaş gemisi Boğaz’dan geçmedi!Meteoroloji'den tipi ve çığ riskine karşı uyarı geldi - GündemMeteoroloji'den tipi ve çığ riskine karşı uyarı geldiKapalı Çarşı esnafına otoparkta pusu kuruldu - GündemKapalı Çarşı esnafına otoparkta pusu kuruldu
    Sonraki Haber Yükleniyor...