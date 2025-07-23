Kasım Gülpınar’dan Bahçeli’ye dikkat çeken ziyaret!

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, MHP lideri Bahçeli'yi ziyaret etti. Ziyaret siyaset gündemine otururken Gülpınar "AK Parti'ye mi geçiyor?" iddialarını gündeme getirdi

Geçtiğimiz aylarda Yeniden Refah Partisi'nde istifa eden ve başkanlık görevini bağımsız olarak yürüten Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü.

Gerçekleşen nezaket ziyaretinde Başkan Gülpınar, Şanlıurfa'da yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verirken, Bahçeli’ye gösterdiği misafirperverlik ve yakın ilgiden dolayı teşekkürlerini iletti.

Gülpınar'ın Bahçeli ile yaptığı bu görüşme siyaset kulislerinde "AK Parti'ye mi geçiyor?" iddialarına neden oldu.

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YENİDEN REFAH PARTİSİ'NDEN NEDEN AYRILDI?

Yeniden Refah Partisi'nden kurumsal bir yapı olmadığı ve hayal kırıklığına uğradığı için istifa ettiğini açıklayan Gülpınar'a pek çok partiden teklif gelmişti. Ancak Gülpınar, görevini bağımsız sürdüreceğini açıklamıştı.

Gülpınar'ın adı en çok da yerel seçimlerde aday gösterilmediği için istifa ettiği AK Parti ile anılmıştı. Ancak bu iddialar da yalanlanmıştı.

SEÇİM SONUCU NASILDI?

Şanlıurfa’da oyların %38.86’sını alarak büyükşehir belediye başkanı seçilen Kasım Gülpınar, AK Parti’nin adayı Zeynel Abidin Beyazgül’ü geride bırakmıştı. Milliyetçi Hareket Partisi, Şanlıurfa’da aday çıkarmamış ve Beyazgül’ü desteklemişti.

GÜLPINAR KİMDİR?

Mehmet Kasım Gülpınar, 1969'da Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde doğdu.

Lise eğitimini Ankara Özel Tevfik Fikret Lisesi'nde, lisans eğitimini ise Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde tamamladı.

Üniversiteyi bitirdikten sonra Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezinde (TÖMER) Öğretmenlik yaptı.

Öğretmenlik deneyiminin ardından Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Merkezin’de mütercim olarak görev yaptı.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Devlet Bakanlığında Siyasi Danışmanlık ve Özel Kalem Müdürlüğü görevlerinde bulundu.

24, 25, 26 ve 27. dönemlerde AK Parti'de Şanlıurfa Milletvekili olarak görev yaptı.

Milletvekilliği sürecinde Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyon Üyeliği, Akdeniz İçin Birlik Parlamenter Asamblesi (AİBPA) Türk Grubu Üyeliği, Türkiye-Fransa Parlamentolar arası Dostluk Grubu Başkanlığı, Avrupa Birliği (AB) Uyum Komisyonu Üyeliği, Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu (KPK) üyeliği, Dışişleri Komisyonu Üyeliği ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) üyeliği görevlerinde bulundu.

Gülpınar, 31 Mart 2024'te Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.