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Uyuşturucu bağımlısı oğlunu bıçaklayarak öldürdü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

 Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde bir baba uyuşturucu bağımlısı olan oğlunu bıçaklayarak öldürdü.

Dün gece saatlerinde Kastamonu’nun Taşköprü ilçesi Yavuçkuyucak köyü Körpe Mahallesi’nde edinilen bilgiye göre, Ayhan Kabuk (53) ile uyuşturucu bağımlısı olduğu öğrenilen oğlu 30 yaşındaki Ozan Kabuk arasında, tartışma çıktı.

ART ARDA BIÇAKLADI

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Ayhan Kabuk, mutfaktan aldığı bıçakla oğlu Ozan Kabuk’u bıçakladı. Ozan Kabuk, aldığı bıçak darbeleriyle olay yerinde hayatını kaybetti. Ozan Kabuk'un cenazesi aile üyelerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen Cumhuriyet savcısının ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı.

Baba Ayhan Kabuk ise jandarma ekipelerince gözaltına alındı. Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen Ayhan Kabuk, ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Kabuk işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

UYUŞTURUCUDAN KURTULSUN DİYE...

Öte yandan, İstanbul'da yaşayan Ayhan Kabuk'un (53), Ozan Kabuk’u uyuşturucudan uzaklaştırmak için Taşköprü ilçesindeki köy evine getirdiği öğrenildi. Tartışmanın sebebi ise henüz öğrenilemedi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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