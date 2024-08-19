Korkutan deprem! 4 şiddetiyle sarsıldılar

Malatya Akçadağ'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının ardından AFAD ilk verileri paylaştı.

Maymun çiçeği kabusu sürüyor! Bir ülkede daha tespit edildi

Maymun çiçeği kabusu sürüyor! Bir ülkede daha tespit edildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Malatya'nın Akçadağ ilçesinde deprem meydana geldiğini duyurdu. İlk belirlemelere göre depremin şiddeti 4 büyüklüğünde oldu. Sarsıntının derinliği ise 10.31 kilometre oldu.

KANDİLLİ RASATHANESİ'NDEN DEPREM AÇIKLAMASI

Öte yandan Kandilli Rasathanesi ise depremin şiddetini 3.9 olarak açıkladı. Derinlik ise 5 kilometre olarak belirtildi.