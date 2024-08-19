Korkutan deprem! 4 şiddetiyle sarsıldılar
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Malatya Akçadağ'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının ardından AFAD ilk verileri paylaştı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Malatya'nın Akçadağ ilçesinde deprem meydana geldiğini duyurdu. İlk belirlemelere göre depremin şiddeti 4 büyüklüğünde oldu. Sarsıntının derinliği ise 10.31 kilometre oldu.
KANDİLLİ RASATHANESİ'NDEN DEPREM AÇIKLAMASI
Öte yandan Kandilli Rasathanesi ise depremin şiddetini 3.9 olarak açıkladı. Derinlik ise 5 kilometre olarak belirtildi.
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi