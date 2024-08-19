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Korkutan deprem! 4 şiddetiyle sarsıldılar

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Korkutan deprem! 4 şiddetiyle sarsıldılar

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Malatya Akçadağ'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının ardından AFAD ilk verileri paylaştı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Malatya'nın Akçadağ ilçesinde deprem meydana geldiğini duyurdu. İlk belirlemelere göre depremin şiddeti 4 büyüklüğünde oldu. Sarsıntının derinliği ise 10.31 kilometre oldu.

 

Korkutan deprem! 4 şiddetiyle sarsıldılar - 1. Resim

KANDİLLİ RASATHANESİ'NDEN DEPREM AÇIKLAMASI

Öte yandan Kandilli Rasathanesi ise depremin şiddetini 3.9 olarak açıkladı. Derinlik ise 5 kilometre olarak belirtildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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