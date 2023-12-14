Katil yine 'eski eş'! Nursena yaşam mücadelesini kaybetti

14 Aralık 2023 08:59 - Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023 09:00

Editör: Seda Çakır / Kaynak: Anadolu Ajansı

Kadın cinayetlerinin adresi bu sefer Ankara oldu. Sincan ilçesinde meydana gelen olayda, 25 yaşındaki Nursena Kozan evinin önünde ayrıldığı Şafak Şahin tarafından silahlı saldırıya uğradı. Şafak Şahin olay yerinden kaçarken başından yaralanan Nursena Kozan hastaneye kaldırıldı. Nursena yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Zanlı yakalanarak gözaltına alındı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun raporuna göre, kasım ayında erkekler tarafından 33 kadın öldürüldü, 23 kadın ise şüpheli şekilde ölü bulundu.