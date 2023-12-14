Katil yine 'eski eş'! Nursena yaşam mücadelesini kaybetti
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Editör: Seda Çakır / Kaynak: Anadolu Ajansı
Editör: Seda Çakır / Kaynak: Anadolu Ajansı
Türkiye'de önlenemeyen kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi. Ankara'da Nursena Kozan isimli kadın, ayrıldığı Şafak Şahin'in silahlı saldırısına uğradı. Hastaneye kaldırılan Nursena Kozan hayatını kaybetti. Kaçan fail ise yakalanarak gözaltına alındı.
Kadın cinayetlerinin adresi bu sefer Ankara oldu. Sincan ilçesinde meydana gelen olayda, 25 yaşındaki Nursena Kozan evinin önünde ayrıldığı Şafak Şahin tarafından silahlı saldırıya uğradı. Şafak Şahin olay yerinden kaçarken başından yaralanan Nursena Kozan hastaneye kaldırıldı. Nursena yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Zanlı yakalanarak gözaltına alındı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun raporuna göre, kasım ayında erkekler tarafından 33 kadın öldürüldü, 23 kadın ise şüpheli şekilde ölü bulundu.