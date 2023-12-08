Kayan İETT otobüsünü iterek durdurmaya çalışan şoför hayatını kaybetti
Editör: Fulya Açıkel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı
Kayan İETT otobüsünü durdurmaya çalışan şoför hayatını kaybetti. Feci kazanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.
İstanbul Sultangazi'de Mescidi-Selam otobüs durağına 34 HO 4017 plakalı İETT otobüsünü yanaştırdıktan sonra araçtan inen Veli Zafer Özek, kaymaya başlayan otobüsü eliyle iterek durdurmaya çalıştı. Kayan otobüs, sürücüyü ezdikten sonra durakta bulunan 3 taksiye çarparak durabildi.
Otobüsün ezdiği sürücü ise ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otobüsün altından çıkarılarak olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Özek, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Olay yeri inceleme ekipleri bölgede bir süre çalışma yaptı.
"İKİ ELİYLE DURDURMAYA ÇALIŞTI"
Olaya şahit olan taksi sürücüsü Yılmaz Yemci gördüklerini şöyle anlattı:
"Ben geldim ve arabamı en öne park ettim. İETT otobüsü de tam dipte duruyordu. Ben tam aracımdan inmek üzereyken İETT otobüsünün kayarak arkaya doğru geldiğini gördüm. İETT şoförü de iki eli ile aracı durdurmaya çalışıyor. Yanında iki üç tane arkadaşı vardı, onlar da 'Sen ne yapmaya çalışıyorsun?' dediler. O sırada otobüs adamı altına aldı. Ben de otobüsün çok hızlı geldiğini görünce aracımdan indim, bu tarafa doğru kaçtım. Otobüs de 3 tane arabaya çarparak bu hale getirdi. Şoför yerdeyken, lastikler üzerinden geçti, ne olur bilemiyorum. Durumu ağır olarak hastaneye götürüldü. Ben çok süratli geldiğini görünce kaçtım."