Kaybolan Rus turistin önce telefonu, sonra cansız bedeni bulundu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 17 Ağustos'ta kaldığı otelden çıkarak bir daha dönmeyen Rus turist Natalya Somova'nın bugün önce cep telefonu sonra cansız bedeni bulundu.

11 Ağustos tarihinde Moskova'dan Marmaris'e tatil için gelen ve 17 Ağustos tarihinde kaldığı otelden doğa yürüyüşü için çıktığı öğrenilen Somova 19 Ağustos'ta ülkesine dönmemesi üzerine ailesi kayıp ihbarında bulundu. Yakınlarının otel ve tur acentesine bildirmelerinin ve ihbarın ardından 19 Ağustos'ta Natalya Somova için arama çalışmaları başlatıldı.

SARP ARAZİDE TELEFONU BULUNDU

İlçe güvenlik kameralarının teker teker incelenmesinin ardından 48 yaşındaki turistin en son 17 Ağustos günü sabah 07.30 civarı İçmeler Mahallesi'nde bulunan Karya yürüyüş yoluna gittiği tespit edildi. AFAD Muğla ekibinin koordine ettiği çalışmalarda Marmaris Asayiş Büro ekipleri, Jandarma asayiş, jandarma komanda ekipleri, Sahil güvenlik ekipleri ve kayıp kadının yakınlarının yanı sıra çok sayıda STK katılım sağlarken arama çalışmalarının başladığı ilk günün gecesi sarp arazide Moskova'dan yapılmış bir alışveriş fişi bulunmuştu.

Bugün de İçmeler mahallesinde bulunan sarp ve dibi uçurum olan alanda bir cep telefonu bulundu. Ekipler bulunan cep telefonunun kadına ait olup olmadığını tespit etmek için çalışma başlattı.

DENİZE YAKIN YERDE CESEDİ BULUNDU

Sarp alanda arama kurtarma ekiplerinin bulduğu cep telefonunun ardından, arama çalışmalarının halatlar ile inilerek uçuruma giden yolda ve denizden sahil güvenlik ekiplerince ve havadan dron ile bölge tekrar aranması ile birlikte denize yakın bölgede 48 yaşındaki Natalya Somova'nın cansız bedenine ulaşıldı. Kadının cezanesi sahil güvenlik ekiplerince denizden alınarak karaya getirildi. Konu ile ilgili geniş çaplı soruşturma devam ederken talihsiz kadının kesin ölüm sebebi otopsinin ardından belirlenecek.