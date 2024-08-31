Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Kaybolan Rus turistin önce telefonu, sonra cansız bedeni bulundu

Kaybolan Rus turistin önce telefonu, sonra cansız bedeni bulundu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kaybolan Rus turistin önce telefonu, sonra cansız bedeni bulundu

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 17 Ağustos'ta kaldığı otelden çıkarak bir daha dönmeyen Rus turist Natalya Somova'nın bugün önce cep telefonu sonra cansız bedeni bulundu.

11 Ağustos tarihinde Moskova'dan Marmaris'e tatil için gelen ve 17 Ağustos tarihinde kaldığı otelden doğa yürüyüşü için çıktığı öğrenilen Somova 19 Ağustos'ta ülkesine dönmemesi üzerine ailesi kayıp ihbarında bulundu. Yakınlarının otel ve tur acentesine bildirmelerinin ve ihbarın ardından 19 Ağustos'ta Natalya Somova için arama çalışmaları başlatıldı.

Kaybolan Rus turistin önce telefonu, sonra cansız bedeni bulundu - 1. Resim

SARP ARAZİDE TELEFONU BULUNDU

İlçe güvenlik kameralarının teker teker incelenmesinin ardından 48 yaşındaki turistin en son 17 Ağustos günü sabah 07.30 civarı İçmeler Mahallesi'nde bulunan Karya yürüyüş yoluna gittiği tespit edildi. AFAD Muğla ekibinin koordine ettiği çalışmalarda Marmaris Asayiş Büro ekipleri, Jandarma asayiş, jandarma komanda ekipleri, Sahil güvenlik ekipleri ve kayıp kadının yakınlarının yanı sıra çok sayıda STK katılım sağlarken arama çalışmalarının başladığı ilk günün gecesi sarp arazide Moskova'dan yapılmış bir alışveriş fişi bulunmuştu.

Kaybolan Rus turistin önce telefonu, sonra cansız bedeni bulundu - 2. Resim

Bugün de İçmeler mahallesinde bulunan sarp ve dibi uçurum olan alanda bir cep telefonu bulundu. Ekipler bulunan cep telefonunun kadına ait olup olmadığını tespit etmek için çalışma başlattı.

DENİZE YAKIN YERDE CESEDİ BULUNDU

Sarp alanda arama kurtarma ekiplerinin bulduğu cep telefonunun ardından, arama çalışmalarının halatlar ile inilerek uçuruma giden yolda ve denizden sahil güvenlik ekiplerince ve havadan dron ile bölge tekrar aranması ile birlikte denize yakın bölgede 48 yaşındaki Natalya Somova'nın cansız bedenine ulaşıldı. Kadının cezanesi sahil güvenlik ekiplerince denizden alınarak karaya getirildi. Konu ile ilgili geniş çaplı soruşturma devam ederken talihsiz kadının kesin ölüm sebebi otopsinin ardından belirlenecek.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Google duyurdu! Rus siber saldırıdan 'Pegasus' çıktı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bodrum'da 316 kiloluk dev orkinos yakalandı - GündemSudan çıkarmak için 5 saat mücadele ettilerCIA'den Kapadokya paylaşımı! Fotoğrafı gören aynı soruyu soruyor - GündemCIA'den esrarengiz Kapadokya paylaşımıBabasını öldürüp teslim oldu! Sebebi tüyler ürpertti - GündemBabasını öldürüp teslim olduAydın'da kaza: 1 ölü, 6 yaralı - GündemAydın'da kaza: 1 ölü, 6 yaralıDenizli'de keşfedildi! Tam 700 yıllık - GündemDenizli'de keşfedildi! Tam 700 yıllık"Narin Güran" soruşturmasında yeni gelişme! Aileden biri daha gözaltına alındı - Gündem"Narin Güran" soruşturmasında yeni gelişme!
Sonraki Haber Yükleniyor...