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Kayıp Narin ile ilgili yeni gelişme! İlk kez görüntülendi, avukatı konuştu: O zaman iş değişir...

Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / Ajanslar

Diyarbakır’da 19 gündür kendisinden haber alınamayan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları sürerken bir yeni gelişme daha yaşandı. Arabasında Narin'in DNA örneklerine rastlanan amca tutuklanmıştı, avukatı dikkat çeken açıklamalarda bulundu: Benim görmediğim ifade olur o zaman iş değişir...

Diyarbakır’da 21 Ağustos’ta merkez Bağlar ilçesi Kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde Kur’ân kursu dönüşü kaybolan ve bir daha haber alınamayan 8 yaşındaki Narin Güran’ı arama çalışmaları devam ediyor. Tüm Türkiye büyük bir umutla ondan gelecek güzel haberleri bekliyor. Ankara'dan gelen özel ekip de dahil çok sayıda insan gece gündüz demeden küçük kızı arıyor. Henüz Narin'e ait bir emareye rastlanmadı. Kamu oyunun yakından takip ettiği olayda yeni bir açıklama geldi. Gözler tutuklanan amcanın üzerine çevrilmişti, avukatı çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

İki gündür haber yok! 8 yaşındaki Narin Güran Drone desteğiyle aranıyor - 1. Resim

NARİN BULUNDU MU?

Arama çalışmalarında 19. gün, Türkiye Narin için seferber oldu. Jandarma timlerinden oluşan özel ekibin önceki gün derede hassas burun köpeklerinin de katılımıyla geç saatlere kadar yaptığı çalışmalarda Narin’e ait bir emareye ulaşılmadı. Dağ taş demeden her yer arandı ama küçük kız ölü ya da diri bulunamadı. 

Kayıp Narin ile ilgili yeni gelişme! İlk kez görüntülendi, avukatı konuştu: O zaman iş değişir... - 2. Resim

İHA 2 SAAT BOYUNCA BÖLGEYİ TARADI

Narin’i arama çalışmaları kapsamında, bir İnsansız Hava Aracı (İHA) yaklaşık 2 saat boyunca bölgeyi havadan görüntüledi. Mahalleye 2 kilometre uzaklıktaki gölette tekrar arama yapıldı.

Kayıp Narin ile ilgili yeni gelişme! İlk kez görüntülendi, avukatı konuştu: O zaman iş değişir... - 3. Resim

5 dalgıç, ellerindeki çubuklarla derenin dibinde ve dere yatağında inceleme yaptı. Ekiplere iz takip köpekleri de eşlik etti.

14 gündür haber yok! 8 yaşındaki Narin Güran dağ taş demeden aranıyor - 1. Resim

Fotoğraftaki Narin'in amcası

Arama çalışmalarının 13. gününde Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, köy muhtarı amca Salim Güran tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklanma sebebi olarak da “kasten öldürme ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” suçları gösterildi. Savcılık kararıyla telefonuna el konulan amcanın sosyal medyası ve son yaptığı görüşme kayıtları ile mesajları da incelemeye alındı. 

14 gündür haber yok! 8 yaşındaki Narin Güran dağ taş demeden aranıyor - 3. Resim

Amca Salim Güran, ifadesinde olay günü saat 16.50 ile 19.00 arasındaki köyde neler yaptığını detaylarıyla anlatamadı. Kamera kayıtları ve ifadelere göre Narin en son 18.47’de görülmüştü. Amca ise bundan 12 dakika sonra 18.59’da bölgede arabasıyla kameralara takılmıştı.

Kayıp Narin ile ilgili yeni gelişme! İlk kez görüntülendi, avukatı konuştu: O zaman iş değişir... - 6. Resim

DNA ÖRNEKLERİ EŞLEŞTİ

Salim Güran'ın aracından alınan DNA örnekleri, Narin’in kıyafetlerindekilerle eşleşmişti. Şüpheli amcanın ilk ifadesinde kullandığı kelimeler de dikkat çekti. Zanlının, Narin'in babasına "Sana böyle bir acı yaşatacağım, ömür boyu unutmayacaksın" dediği iddia edilmişti.

Kayıp Narin ile ilgili şoke eden gelişme! Kahve rengi battaniye, ıslak mendik ve 12 dakikanın sırrı araştırılıyor... - 4. Resim

Bunları yalanlayan Salim Güran, Narin'i arama çalışmalarına katıldığını değinmişti. Arabasında yeğeninin DNA'sının bulunmasıyla ilgili de konuşan amca, Narin'i hiç bindirmediğini, DNA profilinin araçta nasıl çıktığını bilmediğini, arabanın kapılarını evinin önündeyken bazen açık bıraktığını söylediği öğrenilmişti. 

Kayıp Narin ile ilgili şoke eden gelişme! Kahve rengi battaniye, ıslak mendik ve 12 dakikanın sırrı araştırılıyor... - 6. Resim

"BATTANİYEYE SARILI VE BAYGINDI"

Öte yandan Amca Salim Güran'ın sosyal medya hesabına yorum yapan bir benzin istasyonu çalışanının yazdıkları gündeme damga vurmuştu. Adının Murat Çınar Çatalca olduğu öğrenilen şahıs, yaptığı yorumda Narin'in kaybolduğu gün amcasının aracında battaniyeye sarılı ve baygın halde olduğunu iddia etmişti. Murat Çınar Çatalca ayrıca, Narin'in kaybolduğu gün benzin istasyonunda duran amcanın marketten yalnızca ıslak mendil aldığını da vurgulamıştı.

14 gündür kayıp olan Narin'in amcasının ilk ifadesi ortaya çıktı: Arabamın kapılarını bazen açık bırakırım... - 6. Resim

"BİZE NAMUS ÜZERİNDEN KOMPLO KURUYORLAR"

Narin’in DNA örneklerine rastlanan tutuklu amca Salim Güran’a ait o araç, ilk kez görüntülenirken, amca Güran’ın avukatı Seda Toğrul Milliyet’e konuştu. Akaryakıt istasyonu çalışanın verdiği öne sürülen ifade ile anne ve amca arasında ilişki iddialarını yalanlayan Toğrul “Salim Bey’i cezaevinde ziyaret ettim kendisi; ‘Avukat hanım ben talep ediyorum DNA’yı. Ayıp değil mi 30 yıllık yengemiz. Böyle şeyler bize yakışır mı. Bize namus üzerinden komplo kuruyorlar’ dedi” şeklinde konuştu.

Kayıp Narin ile ilgili yeni gelişme! İlk kez görüntülendi, avukatı konuştu: O zaman iş değişir... - 10. Resim

"AİLE AMCADAN ŞÜPHELENMİYOR"

Tutukluluğa henüz itiraz etmediğini anlatan Toğrul şunları söyledi: “Aile amcadan şüphelenmiyor. Ailenin mal varlığı durumu iyi, varlıklı bir aile. Aile iyimser tablo olarak ‘Acaba fidye için mi kaçırdılar’ diye düşünüyor. Dosyada Salim beyi suçlayan bir ifade yok. Ama dosyada gizlilik kararı var benim görmediğim ifade olur o zaman iş değişir tabi.”

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Ajanslar
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