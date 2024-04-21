Kayıp olarak aranıyordu: Cesedi ormanlık alanda bulundu

Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Anadolu Ajansı 21 Nisan 2024 16:35 - Güncelleme: 21 Nisan 2024 16:40 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

Bursa'da, iki gün önce kaybolan ve Alzheimer hastası olan 85 yaşındaki yaşlı kadının cansız bedeni ormanlık alanda bulundu.