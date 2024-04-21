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Kayıp olarak aranıyordu: Cesedi ormanlık alanda bulundu

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Kayıp olarak aranıyordu: Cesedi ormanlık alanda bulundu

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Bursa'da, iki gün önce kaybolan ve Alzheimer hastası olan 85 yaşındaki yaşlı kadının cansız bedeni ormanlık alanda bulundu. 

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde, evinden 19 Nisan'da ayrıldıktan sonra haber alınamayan Alzheimer hastası Hacer Ubuz (85) için arama çalışması başlatıldı.

Polis, jandarma, AFAD ve AKUT personeli ile İHH arama kurtarma ekipleri, çalışmalarını mahalledeki arazilerde yoğunlaştırdı.

CESEDİ ORMANLIK ALANDA BULUNDU

Ekipler, aralıksız sürdürdükleri çalışmalar sonucu Koçu Mahallesi'ne 2 kilometre mesafede, Çukur mevkisindeki ormanlık alanda yaşlı kadının cesedini buldu.

Ubuz'un cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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