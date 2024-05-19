Kayıp olarak aranıyordu, Dicle Nehri'nden çıktı!

Mardin'den acı haber! Günlerdir kayıp olan korucu şehit oldu

Mardin'den acı haber! Günlerdir kayıp olan korucu şehit oldu

Diyarbakır’ın merkez Yenişehir ilçesinde kaybolan alzheimer hastası 67 yaşındaki Şeyhmus Çakmak’ın cansız bedeni bulundu.

Dün Hantepe Mahallesi Dicle Nehri kenarında kaybolan alzheimer hastası Şeyhmus Çakmak’tan (67) haber alamayan aile, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ANDA ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

CESEDİ KAYBOLDUĞU NEHRİN KIYISINDA BULUNDU

Çakmak’ın cansız bedeni bugün ekipler tarafından nehir kenarında bulundu. Ceset, otopsi işlemleri yapılmak üzere morga götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.