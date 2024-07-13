Kayseri'de vahşet! Hayvanları feci şekilde katlettiler: Tüyleri diken diken eden anlar kamerada

Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 13 Temmuz 2024 12:56 - Güncelleme: 13 Temmuz 2024 13:05 - Güncelleme:

Kayseri, İncesu, Şikayet, Haber

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Kayseri'de bir çiftliği basan şahıslar bir eşeği bıçaklayıp canlı olarak kesti, 5 atı da zehirledi. Dehşete düşüren olay güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.