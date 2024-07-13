Kayseri'de vahşet! Hayvanları feci şekilde katlettiler: Tüyleri diken diken eden anlar kamerada
Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kayseri'de bir çiftliği basan şahıslar bir eşeği bıçaklayıp canlı olarak kesti, 5 atı da zehirledi. Dehşete düşüren olay güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Tüyleri diken diken eden olay Kayseri'nin İncesu ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, iki kişi eski ortağının Subaşı Mahallesindeki çiftliğini bastı.
Eşeği bıçakladıktan sonra can çekişirken kesen bir kişi, daha sonra çiftlikte bulunan 5 atı da zehirleyerek öldürdü. Hızını alamayan şahıslar, çiftlikte bulunan su kuyusunu da ateşe vererek kayıplara karıştı.
ÇİFTLİK SAHİPLERİ ŞİKAYETÇİ OLDU
Gördükleri manzara karşısında dehşete düşen çiftlik sahipleri jandarmaya giderek şikayetçi oldu.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, şahsın eşeği bıçaklayarak öldürmesi güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Düzenleyen: Çağla Çağlar - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı