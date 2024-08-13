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Kemal Kılıçdaroğlu geri mi dönüyor? Delegelere açık mesaj

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Kemal Kılıçdaroğlu geri mi dönüyor? Delegelere açık mesaj

Gündem Haberleri

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ana muhalefet partisinin başına yeniden geçmek istediğine dair iddialar devam ederken, Kılıçdaroğlu'dan gelen açıklama dikkat çekti. "Delegeler derse ki gelmen lazım arkadaş. Yani, onlar görev verirse ben ne yapacağım" açıklamasında bulunan Kılıçdaroğlu, Eylül ayındaki tüzük kurultay öncesi yine delegeleri işaret etti.

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeniden adaylık için delegeleri işaret ederek, "Ben parlamentoya girdiğimde de hiçbir zaman ben genel başkan olacağım gibi düşüncem olmadı. O dönemde de delegeler istediği için parti istediği için ben genel başkan oldum" dedi. 

Bir televizyon programına konuk olan Kılıçdaroğlu'na, CHP'nin Eylül ayındaki tüzük kurultayını genel başkan seçimli kurultaya çevirmek istediği iddiaları soruldu. Kılıçdaroğlu, iddiaları reddetmedi, kapıyı yine aralık bıraktı. 

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YİNE DELEGELERE VURGU YAPTI

Daha önce de benzer bir açıklama yapan ve delege vurgusu yapan Kılıçdaroğlu, "Delegeler derse ki gelmen lazım arkadaş. Yani, onlar görev verirse ben ne yapacağım. Bu partinin delegeleri, ne gereği varsa onları yaparlar" sözlerini kullandı.

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'GÖREVE HAZIRIM' MESAJI!

Parlamentoya girdiğinde de hiçbir zaman genel başkan olmak gibi bir düşüncesinin olmadığını ifade eden Kemal Kılıçdaroğlu, "O dönemde de delegeler istediği için parti istediği için ben genel başkan oldum. Ey delegeler gelin bana imza verin demedim. Bugün de aynı düşüncedeyim. Onlar görev verirse ben yoksa ben ne yapacağım. Eğer yeniden tüzükte kurultayda genel başkan diye aday gösterirlerse, o zaman, en cesurlar bir adım öne çıksın diyeceğiz" şeklinde konuştu. 

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