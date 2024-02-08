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    • Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı terörist Eskişehir’de yakalandı

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Eskişehir, DEAŞ, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    DEAŞ terör örgütü içerisinde eylem ve faaliyetlerde bulunan, kırmızı bülten ile uluslararası seviyede aranan şahıs, Eskişehir'de yakalandı.

    Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Özel Harekat, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince çalışmalar yapıldı.

    TACİKİSTAN UYRUKLU OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

    Edinilen bilgilere göre yapılan çalışmalar sonuncuda; DEAŞ terör örgütü içerisinde eylem ve faaliyetlerde bulunan, kırmızı bülten ile uluslararası seviyede aranan, Tacikistan uyruklu T.B. isimli örgüt mensubu Eskişehir’in Çifteler ilçesinde olduğu tespit edildi.

    Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı terörist Eskişehir’de yakalandı

    TUTUKLANDI

    Sabah erken saatlerde düzenlenen operasyonla T.B. yakalanırken, yapılan aramalarda çok sayıda dijitallere ve örgütsel dokümanlara incelenmek üzere el konuldu. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde tamamlanan işlemlerinin ardından T.B., çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    EskişehirDEAŞ
    Haberler > Gündem > Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı terörist Eskişehir’de yakalandı
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