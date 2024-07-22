Kızı Özge Ceren Deniz'in can verdiği yerde isyan etti! Acılı baba: Hepsinin yargılanmasını istiyorum

İzmir'de sağanak yağıştan korunmak isterken elektrik akımına kapılarak can veren Özge Ceren Deniz'in babası Ahmet Abi, "Osmaniye'den olay yerini görmeye geldim. İnsanın yüreği burkuluyor, dayanamıyorsun çok zor bir durum" ifadelerini kullandı. "Olayda kusuru olan bütün kişi, kurum ve kuruluşların hepsinin yargılanmasını istiyorum" diyen acılı baba, olayla ilgilenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da teşekkürlerini iletti.

İzmir’de Özge Ceren Deniz ile İnanç Öktemay’ın canına mal olan kaçak elektrik akımıyla ilgili korkunç gerçek!

İzmir’de Özge Ceren Deniz ile İnanç Öktemay’ın canına mal olan kaçak elektrik akımıyla ilgili korkunç gerçek!

İzmir'in Konak içesinde 12 Temmuz'da meydana gelen olay yürekleri sızlatmıştı. Sağanak yağıştan sırasında elektrik akımına kapılan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay feci şekilde hayatını kaybetmişti. Soruşturma kapsamında gözaltı talimatı verilen 35 şüpheliden 27'si adliyeye sevkedildi, 14'ü ise tutuklandı.

"HEPSİNİN YARGILANMASINI İSTİYORUM"

Talihsiz olaydan 10 gün sonra Özge Ceren Deniz'in acılı babası olay yerine gelerek açıklamalarda bulundu. Olayda kusuru olan kişi, kurum ve kuruluşların yargılanmasını isteyen baba Ahmet Abi (51), duygu dolu anlar yaşadı.

Kızına yardım etmeye çalışan esnafa da teşekkür eden Ahmet Abi, canının yandığını söyledi. Baba Ahmet Abi, "Osmaniye'den olay yerini görmeye geldim. İnsanın yüreği burkuluyor, dayanamıyorsun çok zor bir durum." ifadelerini kullandı.

Abi, sorumluların kasıtla yargılanmasını istediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Benim evladım gitti. Bizim canımız yanıyor. Olayda kusuru olan bütün kişi, kurum ve kuruluşların hepsinin yargılanmasını istiyorum. Hafif sebeplerle değil kastla yargılanmalarını istiyorum. Bunu gerekli yerlere de söyledim. Ülkemize de bildirmek istiyorum, insanlarımız da bilsin. Başka insanlar ölmesin." diye konuştu.

SINAV SONRASI DOLAŞMAK İSTEMİŞ

Abi, Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi 5'inci sınıf öğrencisi olan kızı Özge Ceren Deniz'in bir gün önce pediatri sınavı olduğunu, sınavlarını bitirdikten sonra birkaç gün içinde memleketi Osmaniye'ye dönmeyi planladığını söyledi.

Olaydan önce kızıyla telefon görüşmesi yaptığını, kızının kendisine biraz hava almak için dolaşacağını söylediğini aktaran Abi, şunları kaydetti:

"Olay günü 14.45'te bir telefon görüşmemiz oldu. Biraz dolaşacağını söyledi, daha sonra polisin aramasıyla haberim oldu. Tanımadığı bir insan yardım etti benim çocuğuma. Kızım gezmeye çıkıyor, buradan geçerken çocuk düşüyor, İnanç bey de onu kurtarmak için yardım etmeye çalışıyor o da rahmetli oluyor." diye konuştu.

İnanç Öktemay'ın ailesine de başsağlığı dileğinde bulunan Abi, "Buradan benim kızımı kurtarmaya çalışan İnanç Bey'in de ailesine Allah'tan rahmet diliyorum. Buradaki esnaf arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Çocuğumu kurtarmaya çalışmışlar. Ellerinden geleni yapmaya çalışmışlar, sağ olsunlar." diye konuştu.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN OLAYLA İLGİLENDİ"

Kurum ve kuruluşların işini sağlam yapması gerektiğini ifade eden Abi, "İnsanlar, elektrik firması da olsun, belediye de olsun bir iş yaparken işini sağlam yapsın, insanları düşünsün, keselerini düşünmesinler." dedi.

Abi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da olayla ilgilendiği için teşekkür ettiğini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum, olayla ilgilendiler. Sağ olsunlar." dedi.

Amca Veli Aba ise sorumluların yargı önünde hesap vermesini istediklerini belirterek, "Bir tıp öğrencisi kolay yetişmiyor. Maalesef tedbirsizlik sonucu yeğenimizi kaybettik. Diğer hayatını kaybeden kardeşime ve yeğenime Allah'tan rahmet diliyorum. Ama görevlilerin, sorumluların bir an önce yargı önünde hesap vermesini istiyorum." dedi.

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"KUSURU BULUNAN HERKESİN CEZALANDIRILMASINI İSTİYORUZ"

Ailenin avukatı Ayşe Sarıçiçek ise olayın takipçisi olduklarını belirtti ve "Bu olayla ilgili, her iki ölümle ilgili olayda kusuru bulunan en az bir ihmali olan, en az bir kusuru olan tüm kişilerin en üstten cezalandırılması için ne gerekiyorsa bu işin peşindeyiz, hepimiz takipçisiyiz." ifadelerini kullandı.