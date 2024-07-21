İzmir'de 2 can verdiği elektrik faciasında dikkat çeken ifade! İZSU gözlemcisi izinliymiş

İzmir'de 2 kişinin hayatını kaybettiği elektrik faciasıyla ilgili soruşturma sürerken, İZSU yöneticisi B.K.'nın ifadesi ortaya çıktı. B.K., facianın ardından yapılan incelemede İZSU gözlemcisinin izinli olduğunu söyledi.

İzmir'in Konak ilçesinde yağmurlu havada elektrik akımına kapılan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay feci şekilde can vermişti. 12 Temmuz'da yaşanan olayla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması devam ediyor.

Tutuklu bulunanların arasında yer alan İZSU Kanalizasyon Daire Başkanı B.K.'nın ifadesi ortaya çıktı. B.K., mazgallarda yapılan işlemle sırasında gözlemcinin izinli olduğunu anlattı.

B.K., ifadesinde sorumluluk bölgesi İzmir'de görevlerinin atık ve yağmur sularının toplanması ve ulaştırılması olduğunu belirtti. İdaredeki işleri yürüttüğünü ve bu işleri yaparken de yapı denetim ekibi olduğunu, kendisine sahadan bir sorun iletilmesi halinde sahaya gittiğini söyledi.

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FACİADAN SONRA GÖZLEMCİ İZİNLİYMİŞ!

Elektrik faciasının meydana geldiği olaydan sonra mazgalların incelendiğini aktaran B.K., şu ifadeleri kullandı:

"Mazgalların yapılması işleminde gözlemcimiz izinliydi. Olay yerinde bir gözlemci yoktu. Biz orada çalışma yaparken kablolara hiçbir şekilde zarar vermedik. Ancak o tarihte izinli olması nedeniyle olay yerinde gözlemci yoktu. Ekipler sadece diğer kurumların malzemelerine zarar verdiğinde diğer kurumlarla iletişime geçeriz. Diğer hatlara zarar verilmediğinde ya da olumsuz bir durum olmadığında herhangi bir rapor tutmuyoruz. Ancak bir zarar meydana geldiğinde yüklenici firma tutanak tutar. Bu zararlardan yüklenici firma sorumludur. Hasar olsaydı, yüklenici firma diğer kurumların gözlemcilerini çağırmakla sorumluydu. Olay yerinde çalışma yaparken İzmirgaz ve Gdz Elektrik'i 'gözlemci olarak gelebilirsiniz' diye aradıklarını biliyorum. İzmirgaz olay yerine gelmiş ancak Gdz Elektrik'ten bir gözlemci gelmemiştir."

Planlı ve plansız olmak üzere iki tür çalışma yöntemlerinin olduğunu aktaran B.K, planlı çalışmalarda diğer kurumlara bilgi verildiğini, kazanın meydana geldiği yerdeki çalışmanın ise plansız bir çalışma olduğu için kurumlara sadece şifahen bilgi verdiklerini anlattı.

Üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen B.K, "Olayın gerçekleştiği gün olay yerine gittiğimizde vatandaşlar tarafından Gdz'den şikayetler olduğu, asfalt ile kaldırım arasında duman olduğu, bunu da bildirdiklerini söylemişlerdir. Biz orada mazgal yapmamış olsaydık dahi yine kaza meydana gelecekti. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmak istiyorum." şeklinde ifade verdi.

"BİZDEN SONRA BAŞKA BİR İŞLEM YAPILMIŞ"

Şüpheli A.K. ise inşaat mühendisi olduğunu, 2007 yılından sonra İZSU'dan işler aldığını belirterek, işi kapsamında belirtilen adreste ızgara ve ızgara kolu imalatı yaptıklarını söyledi.

İşlerini teknik şartnameye uygun yerine getirdiklerini ileri süren A.K, işi tamamladıktan sonra dolgu malzemesi kullanıp asfalt atılması gerektiğini bildirdiklerini ifade etti.

A.K, işlerinin bakım onarım olduğunu belirterek, "Olay yerinde hiçbir kabloya zarar vermeden işlemleri bitirdik. Fotoğraflama yaptık, görüleceği üzere kablolara zarar vermedik. Olaydan zarar gören kabloda 3 tane tamir yapıldığı tespit edilmiştir. Biz işi bitirdikten sonra asfalt ekibi gider ve asfaltlama yapar sonrasında iş tamamlanmış olur. Asfalt atıldıktan sonra söz konusu kablonun olduğu yerde asfalt kaplaması olmadığını gördüm. Yani bizden sonra başka bir işlem yapılmış. Suçlamayı kabul etmiyorum." ifadelerini kullandı.