İzmir'deki elektrik faciasının şüphelileri için ek gözaltı kararı
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
İzmir'deki elektrik dehşetinde gözaltına alınan ve ifade işlemleri tamamlanan 27 şüpheli için ek belge ve dokümanların hazırlanılması için savcılıktan ek gözaltı süresi istendi.
İzmir'in Konak ilçesi geçtiğimiz cuma günü felaketi yaşadı. Kentte etkili olan yağmur cadde ve sokakları göle çevirmişti. Bu sırada Özge Ceren Deniz (23) ve İnanç Öktemay (44) yağmura yakalanmıştı.
Yoldaki su birikintisinden karşıya geçmek isteyen İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisi Özge Ceren Deniz ve arkadaşı İnanç Öktemay, suda elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmişti.
2 ŞÜPHELİ ARANIYOR
Olayla ilgili başlatılan soruşturmada hakkında gözaltı kararı verilen kişi sayısı 35'e yükselmişti. Şüphelilerden 33’ü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınırken, yakalanan şahıslardan 6’sı ifade sonrası savcı talimatıyla serbest bırakılmıştı. 2 şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenilmişti.
İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki ifade işlemleri tamamlanan 27 şüpheli için ek belge ve dokümanların hazırlanılması adına savcılıkça ek gözaltı süresi istendi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı