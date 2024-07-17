İzmir'deki elektrik faciasının şüphelileri için ek gözaltı kararı

Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 17 Temmuz 2024 13:15 - Güncelleme: 17 Temmuz 2024 13:35 - Güncelleme:

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İzmir'deki elektrik dehşetinde gözaltına alınan ve ifade işlemleri tamamlanan 27 şüpheli için ek belge ve dokümanların hazırlanılması için savcılıktan ek gözaltı süresi istendi.