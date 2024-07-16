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İzmir'deki elektrik faciasında yeni gelişme! 35 şüpheliden 31'i yakalandı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İzmir&#039;deki elektrik faciasında yeni gelişme! 35 şüpheliden 31&#039;i yakalandı
İzmir, Gözaltı, Elektrik Akımı, Haber

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İzmir'in Konak ilçesinde 2 kişinin su birikintisine basınca elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesiyle ilgili başlatılan soruşturmada hakkında gözaltı kararı alınan 35 şüpheliden 31'i yakalandı.

İzmir'in Konak ilçesinde 12 Temmuz'da başlayan yoğun sağanakta su birikintisine basan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay elektik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Olay Türkiye'nin gündemi otururken, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

YENİ GÖZALTI KARARLARI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili 6 şüpheli hakkında daha gözaltı talimatı verdi. Hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 2'sinin Gdz Elektrik, 4'ünün ise İZSU çalışanı olduğu belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri soruşturma kapsamında ilave gözaltı kararlarıyla birlikte toplam 35 şüpheliden 31'ini yakaladı.

6'SI SERBEST BIRAKILDI

Bu şüphelilerden 6'sı ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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