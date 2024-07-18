İzmir'deki elektrik faciasında bilirkişi raporu çıktı, GDZ Elektrik'ten açıklama geldi

İzmir'deki elektrik faciasının bilirkişi incelemesinde İZSU uygulamalarından dolayı olayın meydana geldiği aktarıldı. Bilirkişinin ardından açıklama yapan GDZ Elektrik, "Tüm kanallardan gelen talepler incelenmiş ancak herhangi bir şikayet kaydı olmadığı tespit edilmiştir. Bölge sakinlerinin konuşmalarında uzun süredir iletildiği söylenen şikayetler, sorumlu olan diğer kurumlara yapılmıştır" ifadelerine yer verdi.

İzmir'in Konak ilçesinde geçtiğimiz hafta etkili olan yağışlarda cadde ve sokaklar göle dönmüştü. Elektrik kablolarının açıkta kalması sonrası Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay feci şekilde can vermişti.

Olayla ilgili savcılık soruşturması devam ediyor. GDZ Elektrik Dağıtım Şirketi, bilirkişi incelemesi sonrasında açıklama yaptı.

GDZ ELEKTRİĞE HABER VERİLMEDİ?

Bölgede 4 Ocak 2024 tarihinde GDZ Elektrik Dağıtım Şirketine bilgi vermeden gerçekleştirilen üç yeni yağmur ızgarası yapımında mevzuata uygun olarak 45 santimetre derinlikteki kablo kanalına yatırılmış olan elektrik kablosu üzerindeki koruyucu malzemelerin tahrip edilip esnetilerek mazgallar arası geçiş borularının üzerine çıkarıldığı, olaydan 1 gün sonra yetkili kurumlar tarafından mahallinde yapılan incelemede bu durumun tespit edilerek, kayıt altına alındığı belirtildi.

SAVCILIĞIN BİLİRKİŞİ RAPORU

Savcılığın yaptırdığı bilirkişi incelemesi sonucu hazırlanan raporda ise bu durum şöyle özetlendi:

Gözden uzak tutulmaması gereken bir husus da asgari kablo derinliğinin 15 cm’ye kadar düştüğü noktada bu kadar küçük gömülme derinliğine neden olan etken, rögar kapağı bitişiğinden geçirilen beyaz renkli drenaj borusunun kabloları, kapağa doğru yükselmesi ve bu arada kablo koruyucu borunun bu bölümde iptal edilmiş olmasıdır. İZSU uygulamalarının sonucu olan bu durumun kazanın asli nedenlerinden biri olduğu kanaatindeyiz.

GDZ ELEKTRİK: HERHANGİ BİR ŞİKAYET GELMEDİ

GDZ Elektrik Dağıtım Şirketinden yapılan açıklamada da, “Olayın geçtiği bölgeye dair son 6 aydır kurumumuza CİMER, Çağrı Merkezi, sosyal medya dahil olmak üzere tüm kanallardan gelen talepler incelenmiş ancak herhangi bir şikayet kaydı olmadığı tespit edilmiştir. Bölge sakinlerinin konuşmalarında uzun süredir iletildiği söylenen şikayetler, sorumlu olan diğer kurumlara yapılmıştır. Öte yandan 9 Ocak tarihinde bölgeden farklı bir şebeke unsuruna ilişkin arıza kaydı alınmış ve ekipler tarafından sorun çözülerek kayıt kapatılmıştır” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan bir grup avukat olaya ilişkin sorumlu kurumların tespiti amacıyla sulh hukuk mahkemesine keşif ve bilirkişi incelemesi talebiyle başvuru yaptı.

OLAY YERİNE GELDİLER

Mahkemenin inceleme yapılması kararının ardından sabah saatlerinde olay yerine gelen hakim, elektrik mühendisi ve avukatlar, olay yerindeki mazgallarda keşif ve bilirkişi incelemesi gerçekleştirdi.

Başvuruyu yapan avukatlardan Murat Fatih Ülkü yaptığı açıklamada Alsancak'ın göbeğinde korkunç bir olayın yaşandığını, olayın toplumda büyük bir infiale neden olduğunu söyledi.

Sorumluların ortaya çıkmasını istediklerini dile getiren Ülkü, savcılığın olayda kişisel sorumluluğu olanların tespiti açısından soruşturma yürüttüğünü, kendilerinin de kurumsal sorumluların tespiti için uğraştıklarını söyledi.

"SORUMLU KURUMSAL BAZDA ORTAYA ÇIKSIN"

Sorunun tüm İzmir'i ilgilendirdiğini ifade eden Ülkü, şunları kaydetti:

Bu olaydaki hata, ihmal ve denetim eksikliğinden sorumlu olan kimler? Bu sorun bu bölgede daha geniş bir alana denk geliyor mu? İzolasyon hatası mı kabloların yeterli derinlikte olmamasından mı kaynaklı? Sorumlu kurumlar kimler ve bu sorun nasıl giderilebilir? Giderilmesinin maliyeti ne? İki yurttaşımızı ne kadar bir maliyetten kaçınıldığı için nasıl bir ihmalle kaybettik? Kurumsal bazda ortaya çıksın. Bu kurumların yapması gerekenler ortaya çıkınca her şeyden önce bu kurumlara başvurulup bunların giderilmesi istenecek. Kurumlar arası organizasyon eksikliği mi bir kurumun sorumluluğu mu ortaya çıksın. Aksayan yer neresi ortaya çıksın.

Bilirkişinin savcılık dosyasındaki zeminle ilgili tespitlerin yeterli olup olmadığına bakacağını, yeterli görülmemesi halinde mahkemeden olay yerinin tekrar kazılmasını talep edebileceğini bildiren Ülkü, "Temelde kurumsal sorumluluk kimin Gdz'nin mi, İZSU'nun mu, organizasyon eksikliği mi bunun tespiti için uğraşıyoruz.

NE OLMUŞTU?

Konak ilçesinde 12 Temmuz'da sağanak sırasında su birikintisine basan Deniz ve Öktemay elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmiş, soruşturma kapsamında gözaltı talimatı verilen 35 şüpheliden 33'ü yakalanmış, 6'sı ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı. Gözaltındaki 27 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.