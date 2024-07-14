İzmir’de Özge Ceren Deniz ile İnanç Öktemay’ın canına mal olan kaçak elektrik akımıyla ilgili korkunç gerçek!

İzmir Konak’ta, su birikintisinden geçerken elektrik akımına kapılan Ceren Deniz ile ona yardım eden İnanç Öktemay kurtarılamadı. Yerel basının, beş yıl önce haber yaptığı sıkıntı için adım atılmaması manidar bulundu. Esnaf “Bizi de elektrik çarptı, yetkilileri uyardık, kulak asmadılar” dedi. Belediye ve elektrik dağıtım şirketi ise suçu birbirlerine attı. Bilirkişi ihmal olup olmadığını araştırıyor.

İzmir’de yağmurda karşıdan karşıya geçerken elektrik kaçağı sebebiyle antikacı İnanç Öktemay (44) ve İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisi Özge Ceren Deniz’in (23) can verdiği faciayla ilgili korkunç bir iddia ortaya atıldı. Öktemay’ın dayısı Ali Rıza Ertemur, olaya tepkisini “İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı. Bu kadar basit bir olayda iki yavrumuzu kaybetmememiz gerekirdi” diyerek gösterdi. Ertemur “Öğrendiğimiz birkaç defa daha yağmurlu günlerde orada akıma kapılan hayvanlar telef olmuş. Etraftaki işletmeci arkadaşlar şikâyet etmelerine rağmen buranın düzelmesini söylemelerine rağmen hiç kimse, yetkili kurum ve kuruluşlar dikkate almamış... Bu suç o kurumların yöneticilerine aittir. Bu utançtır. Oradaki işletmecilerin de birkaç defa uyarısına rağmen tedbir almamışlar, dikkat etmemişler “ diye konuştu.

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GÖZ GÖRE GÖRE ÖLÜM

Korkunç olaya tanık olan bölge esnafından 58 yaşındaki İsa Yaman da “Ben karşıdan gördüm, müdahale edemedim. İlk önce kız elektrik akımına tutuldu, arkadaşı da onu kurtarmak isterken kapıldı. Daha önce buradaki kaçak akım beni iki sefer ayağımdan çarptı. ‘Burada elektrik var, burayı yapın’ dedim. Yapmadan bıraktılar” dedi.

Bölgedeki bir iş yerinin avukatı Çiçek Sırma ise daha önce de esnafın elektrik kaçağı şikâyetlerinin bulunduğunu öne sürdü. Sırma, yerel seçimler öncesi de yol üzerinde İZSU ekiplerinin çalışma yürüttüğünü, bu çalışmanın kablolara zarar vermiş olabileceğini iddia etti. Görgü tanıklarından Serdar Seçkin “Savcılarımız bu konu hakkında çok detaylı bir araştırma yapmalılar. Yani yıldırımın düşmesinden olabilir, yer altı elektrik akımı kaynaklı olabilir. Gönül istemez ama 3-5 kuruş kâr edeceğim diye kaçak elektrik alan bir esnafın suçu da olabilir” diye konuştu.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Bölgeden sorumlu Gediz Elektrik ise “Bölgeyle ilgili yatırımlarımızla ilgili son altı aydır herhangi bir şikâyet kaydı da bulunmamaktadır” dedi. Olayla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor. Elektrik kaçağının olduğu yerdeki yağmur suyunun tahliye edilmesini sağlayan üç mazgal kapağı ekipler tarafından açıldı. Yetkililer, bölgeye elektrik vererek kaçağın kaynağını tespit etmeye çalışacak. Öte yandan olayın yaşandığı Enver Dündar Başar Sokak’ta incelemelerde bulunan Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu “Buna kaza demeyeceğim, bu cinayetin niçin olduğunu ortaya çıkarmaya çalışıyor teknik adamlar. Biz de onu bekliyoruz. Sorumlularının peşine düşeceğiz” dedi. Hakan Gözalan - Mustafa İç- Mehmet Pamuk İHA

BEŞ YIL ÖNCE UYARMIŞLAR!

İzmir’in mahallî gazetelerinden Ege Telgraf’ın 19 Ocak 2019 yılında “Çözüm için illa biri mi ölmeli” başlıklı haberiyle beş yıl önce aynı yer için uyarıda bulunduğu ortaya çıktı. Haberde “Enver Dündar Başar Sokak’ta yerin altından geçen elektrik hattı dışarıya sızma yapıyor. Elektrik kaçağından pek çok insan yürürken çarpılırken muhtemel bir can kaybı yaşanmasından korkuluyor. Esnaf, uzun süredir burada elektrik kaçağının yaşandığını ve bir sokak köpeğinin bu sebeple can verdiğini söyleyerek yetkililerin ilgisizliğinden şikâyet etti” ifadeleri yer almıştı.

Elektrik akımına kapıldıkları sokakta yan yana can veren Özge Ceren Deniz ile İnanç Öktemay’ın İzmir Müzisyenler Derneğinden arkadaş oldukları ortaya çıktı.

EVLADA SON VEDA

İnanç Öktemay, İzmir Buca’da defnedildi. Oğluna, tabutuna sarılarak veda eden anne Nevin Öktemay “Damat olacaktı, el ele tutuşup öldüler” diyerek gözyaşı döktü. Cenazede Öktemay’ın dayısı Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur da taziyeleri kabul etti. Deniz ise memleketi Osmaniye Toprakkale ilçesinde toprağa verilecek.