İzmir'de elektrik akımına kapılan genç Özge Ceren Deniz, 23 yaşındaydı

İzmir'de meydana gelen acı olayın ardından olay anına dair görüntüler de paylaşıldı. Karşıdan karşıya geçmek isteyen genç kız, elektrik akımına kapılarak vefat ederken kurtarmak için dönen 44 yaşındaki İnanç Öktemay da hayatını kaybetti. İzmir'de elektrik akımına kapılan genç kimdir merak edildi.

İzmir'in Konak ilçesinde olan olayla ilgili incelemeler sürerken vatandaşlar elektrik akımına kapılan genç kızın adı belli oldu mu, kaç yaşındaydı araştırdı.

Olay anıyla ilgili görüntülerin paylaşılmasıyla beraber sosyal medyada da oldukça tepki alan olayda ilk şüphe belli oldu.

İZMİR'DE ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN GENÇ KIZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDAYDI?

İzmir'in Konak ilçesinde olan olayda hayatını kaybeden 2 kişiden biri 23 yaşındaki Özge Ceren Deniz olurken, 44 yaşındaki İnanç Öktemay da vefat etti.

İZMİR ELEKTRİK AKIMI OLAYI NEDİR, NE OLDU?

Konak'ta aşırı yağış sonrası su birikintisi oluşurken karşıdan karşıya geçmek isteyen 2 vatandaş hayatını kaybetti. Dakikalarca kalp masajı yapılarak hayata döndürülmesinin ardından hastaneye kaldırıldılar.

Tüm müdahalelere rağmen vefat eden 2 vatandaşın yaşadığı olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. elektrik firması yetkilileri ve İzmir Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin incelemeleri sonucu ilk olarak kanalizasyonda elektrik kaçağı olduğu şüphesi oldu.

Olay anına tanıklık eden bir esnaf ise şu sözleri söyledi:

“Dün deponun orada gördüm. Kız düştü, arkadaşı kurtarmak istedi ama onunla beraber o da düştü. İkisine de elektrik çarptı. Ben karşıdan gördüm, müdahale edemedim. İkisi de öldü. Elektrik telleri 6 seneden beri orada duruyor. Beni bile 2 sefer ayağımdan çarptı. Ben de zor kurtuldum, yoksa ölmüştüm. Ben onları uyardım, ‘burada elektrik var, burayı yapın' dedim. Yapmadan bıraktılar”