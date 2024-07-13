İzmir'de elektrik akımına kapılarak vefat eden 2 kişinin cenazesi Pamukkale'de defnedilecek

İzmir'in Konak ilçesinde aşırı yağış sonucu iki vatandaşın kaçak elektrik akımına kapılması sonucu hayatını kaybetmesi haberi üzerken olayla ilgili şüphe arasında kanalizasyondaki elektrik kaçağı yer aldı. İzmir elektrik akımına kapılan iki kişinin son durumu ise gündemde yer aldı.

Konak ilçesinde aşırı yağış nedeniyle yolda biriken su birikintisinden karşıya geçmek isterken elektrik akımına 2 vatandaş kapıldı. Kanalizasyondaki elektrik kaçağından dolayı olduğu tahmin edilirken elektrik akımına kapılanlar öldü mü merak edildi.

İZMİR'DE KAÇAK ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN 2 KİŞİ ÖLDÜ MÜ, SON DURUM NEDİR?

Konak'ta meydana gelen acı olay yürekleri yaktı. Aşırı yağışlar sonucu oluşan su birikintisinden karşıya geçmek isteyen Özge Ceren Deniz (23) ve İnanç Öktemay (44) suda elektrik akımına kapılarak vefat etti.

Olayla ilgili yapılan araştırmalar sonucu ilk şüphe kanalizasyondaki elektrik kaçağı oldu. Elektrik firması yetkilileri ve İzmir Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri olay yerinde incelemede bulundu.

Dakikalarca akım yapılan iki vatandaş mücadelelere rağmen hayatını kaybetti.

Tanık İsa Yaman ise şu sözleri söyledi:

“Dün deponun orada gördüm. Kız düştü, arkadaşı kurtarmak istedi ama onunla beraber o da düştü. İkisine de elektrik çarptı. Ben karşıdan gördüm, müdahale edemedim. İkisi de öldü. Elektrik telleri 6 seneden beri orada duruyor. Beni bile 2 sefer ayağımdan çarptı. Ben de zor kurtuldum, yoksa ölmüştüm. Ben onları uyardım, ‘burada elektrik var, burayı yapın' dedim. Yapmadan bıraktılar” ifadelerine yer verdi.