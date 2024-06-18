Tuzla Organize Deri Sanayi Bölgesi'ndeki Dinamik Otomotiv yedek parça fabrikasında yangın çıktı!

Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir fabrikada yangın çıktı. Adrese çok sayıda ekip sevk edildi, söndürme çalışmaları devam ederken valilikten açıklama geldi. İşte bölgedeki son durum...

İstanbul'un Tuzla ilçesinde bir otomobil yedek parça deposunda çıkan yangın devam ediyor.

Bölgeye Kocaeli ve İstanbul'dan itfaiye, AFAD, sağlık, polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye yangının ilk dakikalarında giden ekipler, söndürme çalışmalarına devam ediyor. Yangın kısa sürede büyürken alevler ormanlık ve araçlara sirayet etti. Ekipler alevlerin ormana doğru gitmemesi için söndürme çalışmalarına devam ediyor.

Olayda şu ana kadar yaralanma olayı olmadığı öğrenilirken bölgede çok sayıda ekip olduğu öğrenildi. Yangına 2 saattir müdahale devam ediyor.

PATLAMA SESLERİ DUYULDU

30 dönümlük otomobil parçaları üretilen fabrikada çıkan yangın nedeniyle zaman zaman patlama sesleri duyuldu. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürerken, yanan fabrika dron ile havadan görüntülendi.

VALİLİKTEN YANGINLA İLGİLİ AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul Valiliği'nden yangınla ilgili şu açıklama yapıldı:

"18.06.2024 Salı günü saat 12.50 sıralarında Tuzla İlçesi Aydınlı Mahallesi Deri Sanayi Yolu Sokak’ta bulunan fabrikalar bölgesinde yangın çıkmıştır. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve AFAD KRBN ekibi sevk edilmiştir.

Yangına itfaiye ekipleri müdahale etmektedir. Öte yandan, yangının ormanlık alana sıçramaması için gerekli tedbirler alınmaktadır.

Yangında, ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan bulunmamakta olup, gelişen süreçle ilgili bilgilendirme paylaşımları Valiliğimizce yapılacaktır."