Komşu ülkede korkutan deprem! AFAD ilk verileri paylaştı
Azerbaycan'ın Zakatala şehrinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, sarsıntının derinliğini 7 kilometre olarak duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgilere göre, Azerbaycan'ın Zakalata kentinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 13.51'de meydana gelen depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.
ZAKALATA NEREDE?
Rusya'ya bağlı Dağıstan ve Gürcistan ile sınır kentidir. Zakatala Rayonu 1930 tarihinde kurulmuştur.
1999 verilerine göre nüfus dağılımı şöyledir: Azerbaycanlılar (% 59,5), Avarlar (% 24,1), Sahurlar (% 12,2), Gürcüler (% 2,9)
Dağıstan ve Gürcistan'ın, Azerbaycan'la sınır konumunda olan kent; yüksek Kafkas dağ silsilelerinin uzantılarından oluşuyor.