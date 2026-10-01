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Komşu ülkede korkutan deprem! AFAD ilk verileri paylaştı

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Komşu ülkede korkutan deprem! AFAD ilk verileri paylaştı
Başlık ResmiKomşu ülkede korkutan deprem! AFAD ilk verileri paylaştı

Azerbaycan'ın Zakatala şehrinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, sarsıntının derinliğini 7 kilometre olarak duyurdu.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgilere göre, Azerbaycan'ın Zakalata kentinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 13.51'de meydana gelen depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

ZAKALATA NEREDE?

Rusya'ya bağlı Dağıstan ve Gürcistan ile sınır kentidir. Zakatala Rayonu 1930 tarihinde kurulmuştur.

1999 verilerine göre nüfus dağılımı şöyledir: Azerbaycanlılar (% 59,5), Avarlar (% 24,1), Sahurlar (% 12,2), Gürcüler (% 2,9)

Dağıstan ve Gürcistan'ın, Azerbaycan'la sınır konumunda olan kent; yüksek Kafkas dağ silsilelerinin uzantılarından oluşuyor.

Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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