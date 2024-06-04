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Konteynerde bulunan cesedin sırrı çözüldü! Karısını öldürüp çuvalla çöpe atmış

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Konteynerde bulunan cesedin sırrı çözüldü! Karısını öldürüp çuvalla çöpe atmış

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Gaziantep'te çöp konteynerinde bulunan kadın cesedinin sırrı çözüldü. 30 yaşındaki Dibe Cevat'ın kocası tarafından evde öldürüldükten sonra çuvala konularak çöp konteynerine atıldığı tespit edildi.

Dün gece saatlerinde Şehitkamil ilçesi Karşıyaka Mahallesi Eski Dülük Caddesi'nde bir çöp konteynerine çöp atmak isteyen vatandaşlar çuval içerisinde bir kadın cesedi olduğunu fark etti.

CESET 30 YAŞINDAKİ KADINA AİT ÇIKTI

Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldıktan sonra çöp konteynerinde inceleme başlattı. Ekiplerin incelemesi sonrası cesedi bulunan kadının yabancı uyruklu 30 yaşındaki Dibe Cevat olduğu tespit edildi.

Konteynerde bulunan cesedin sırrı çözüldü! Karısını öldürüp çuvalla çöpe atmış - 1. Resim

KOCASI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLMÜŞ

Çöp konteynerindeki cesedin sırrı ise ekiplerin çalışması sonrası çözüldü. 30 yaşındaki Dibe Cevat'ın yaşanan tartışma sonrası kocası tarafından evde öldürüldükten sonra çuvala konularak çöp konteynerine atıldığı belirlendi. Katil zanlısı kocanın, cinayet sonrası battaniyeye sarıp çuvala koyduğu cesedi çöp konteynerine götürme anları ise çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

GÖZALTINA ALINDI

Olay sonrası geniş çaplı çalışma yapan polis ekipleri, katil zanlısı olarak kadının kocası Abdo M. isimli şahsı gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Dibe Cevat'ın cenazesi ise adli tıpta tamamlanan işlemlerinin ardından morga kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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