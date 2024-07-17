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Kontrolden çıkan lüks otomobil, kahvehaneye daldı! Yaralılar var

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kontrolden çıkan lüks otomobil, kahvehaneye daldı! Yaralılar var
Bmw, Trafik Kazası, Jandarma, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sakarya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan lüks otomobil, park halinde otomobile çarptıktan sonra kahvehaneye daldı. Feci kazada 2 kişi yaralandı.

Pazarköy Mahallesi'nde yaşanan olayda, F.B. idaresindeki 34 BAY 254 plakalı BMW marka lüks otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce park halindeki 54 AFC 306 plakalı Fiat marka otomobile çarptıktan sonra kahvehaneye girdi.

2 KİŞİ YARALANDI

Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü ve Ü.Ç. isimli engelli birey yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edildi. Jandarma ekipleri hususa ilişkin inceleme başlattı.

ÖNCE ARABAYA, SONRA KAHVEHANEYE...

Kazayı gören Pazarköy Mahalle muhtarı Zekeriya Akcan, “Arabaya vurdu ardından kahvehanenin buraya girdi. Büyük bir kaza atlattık. Engelli kardeşimiz vardı o kaçamadı. Haber verdik sağlık ekipleri yaralıları alıp götürdü. Şu anda bekliyoruz jandarma ekipleri rapor tutuyor daha sonrasında da aracı buradan kaldıracağız” dedi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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