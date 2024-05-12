Konya'da ürküten görüntü! Ovayı ikiye böldü, 8 metre derinliği var

Konya’da Çumra ilçesinin Adakale Mahallesi’nde kuruyan Hotamış Gölü havzasında üç sene öncesinde görülen yarıkların oluşumu sürüyor.

Düşen yer altı su seviyesiyle oluşan zemin çökmelerine bağlı gelişen yüzey deformasyonu, 8 metre derinliğe ulaşabiliyor.

Kuraklıkla ovada oluşumu sıklıkla gözlenmeye başlayan yarıklar, yerleşim yerlerini de tehdit ediyor. En son Adakale Mahallesi’nde görülen, 2,5 kilometre uzunluğundaki yarıklar, bölgede yaşayanları tedirgin etti.