Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Konya'da ürküten görüntü! Ovayı ikiye böldü, 8 metre derinliği var

Konya'da ürküten görüntü! Ovayı ikiye böldü, 8 metre derinliği var

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Konya&#039;da ürküten görüntü! Ovayı ikiye böldü, 8 metre derinliği var

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Konya’da Çumra ilçesinin Adakale Mahallesi’nde kuruyan Hotamış Gölü havzasında üç sene öncesinde görülen yarıkların oluşumu sürüyor.

Düşen yer altı su seviyesiyle oluşan zemin çökmelerine bağlı gelişen yüzey deformasyonu, 8 metre derinliğe ulaşabiliyor.

Konya'da ürküten görüntü! Ovayı ikiye böldü, 8 metre derinliği var - 1. Resim

Kuraklıkla ovada oluşumu sıklıkla gözlenmeye başlayan yarıklar, yerleşim yerlerini de tehdit ediyor. En son Adakale Mahallesi’nde görülen, 2,5 kilometre uzunluğundaki yarıklar, bölgede yaşayanları tedirgin etti.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Balıkesir'de motokuryeler Ata Emre için isyan etti! Sokaklar doldu taştı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Balıkesir'de motokuryeler Ata Emre için isyan etti! Sokaklar doldu taştı - GündemBalıkesir'de motokuryeler Ata Emre için sokaklara döküldüOrdu'da sıcak saatler! Yıldırım düşen ev kül oldu - GündemOrdu'da sıcak saatler! Yıldırım düşen ev kül olduDüzce'de feci kaza! Tıra çarpan otomobil hurdaya döndü, ölü ve yaralılar var - GündemTıra çarpan otomobil hurdaya döndü, ölü ve yaralılar varAna gibi yâr olmaz... Herkes annesini hatırlarken, onlar evlatlarını özlüyor - GündemAna gibi yâr olmaz... Anneler günü kutlu olsunBulgar Spasovi’ye ikiz anneler günü hediyesi - GündemBulgar Spasovi’ye ikiz anneler günü hediyesiMalatya'da feci kaza! Trenin altında kalan Tofaş sürücüsü hayatını kaybetti - GündemMalatya'da feci kaza! Araç trenin altında kaldı
Sonraki Haber Yükleniyor...