Konya'daki bir kanalda meydana gelen obruk korkuttu
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Konya'daki kanalda meydana gelen göçük kısa sürede büyüdü. Çumra'daki Apa Barajı'ndan ovaya su aktaran ovada meydana gelen obruğun görüntüleri dikkat çekti.
Konya'nın Çumra ilçesinde bulunan Apa Barajından ovaya su aktaran kanalda obruk oluştu.
Obruğun oluştuğu anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Konya'nın Çumra ilçesi Apa Barajı'ndan Konya Ovası'na su aktaran Apa Alemdar İsale Kanalında bulunan Kısıkyayla Köprüsü yakınlarında dün akşam saatlerinde çökme meydana geldi.
Toprağın çökme anı ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Oluşan çökmenin ardından kanalın yaklaşık 5 metre ilerisinde de göçük oluştu.
Göçüklerin oluştuğu bölgeye inceleme yapmak üzere DSİ ekipleri gönderildi.
Apa Barajı'ndan gelen su akışı kapatılırken, bölgede inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı