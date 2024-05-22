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Konya'daki bir kanalda meydana gelen obruk korkuttu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Konya, Dsi̇, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Konya'daki kanalda meydana gelen göçük kısa sürede büyüdü. Çumra'daki Apa Barajı'ndan ovaya su aktaran ovada meydana gelen obruğun görüntüleri dikkat çekti.

Konya'nın Çumra ilçesinde bulunan Apa Barajından ovaya su aktaran kanalda obruk oluştu.

Konya'daki bir kanalda meydana gelen obruk korkuttu - 1. Resim

Obruğun oluştuğu anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Konya'daki bir kanalda meydana gelen obruk korkuttu - 2. Resim

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Konya'nın Çumra ilçesi Apa Barajı'ndan Konya Ovası'na su aktaran Apa Alemdar İsale Kanalında bulunan Kısıkyayla Köprüsü yakınlarında dün akşam saatlerinde çökme meydana geldi.

Konya'daki bir kanalda meydana gelen obruk korkuttu - 3. Resim

Toprağın çökme anı ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Konya'daki bir kanalda meydana gelen obruk korkuttu - 4. Resim

Oluşan çökmenin ardından kanalın yaklaşık 5 metre ilerisinde de göçük oluştu.

Konya'daki bir kanalda meydana gelen obruk korkuttu - 5. Resim

Göçüklerin oluştuğu bölgeye inceleme yapmak üzere DSİ ekipleri gönderildi.

Konya'daki bir kanalda meydana gelen obruk korkuttu - 6. Resim

Apa Barajı'ndan gelen su akışı kapatılırken, bölgede inceleme başlatıldı.

Konya'daki bir kanalda meydana gelen obruk korkuttu - 7. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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