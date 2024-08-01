Köpeğe eziyetten yakalandıktan sonra serbest kalan şüpheli, vatandaşları tehdit edince yeniden gözaltına alındı

Eskişehir'de köpeğine eziyet ettiği için gözaltına alınan şahıs, serbest bırakıldı. Mahallesinde kendisini videoya alanları tehdit eden şüpheli, tekrar gözaltına alındı. Köpek ise Tepebaşı Belediyesi barınağında tedavi gördükten sonra zabıt kâtibi tarafından sahiplenildi.

Eskişehir'de köpeğine eziyet ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılan şahıs, evinin bulunduğu sokağa gelip kendisini video kaydına alan kişilere tehditler savurdu.

Şahıs, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine tekrar gözaltına alındı.

KÖPEĞE EZİYETTEN GÖZALTINA ALINIP SERBEST BIRAKILMIŞTI

Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi Taşdelen Sokak'ta köpeğine eziyet eden şahıs, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Şahsın köpeğine küfürler ederek yere fırlattığı görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından çalışma başlatıldı. Çalışmalar neticesinde görüntülerdeki şahsın 28 yaşındaki Y.K. olduğunu belirleyen ekipler, akşam saatlerinde düzenledikleri operasyonla şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüpheli Y.K., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüpheli, serbest bırakıldı.

VATANDAŞLARI TEHDİT ETİNCE TEKRAR GÖZALTINA ALINDI

Serbest bırakılan Y.K., evinin bulunduğu sokağa gelip, köpeğine eziyet ettiği anları video kaydına alan kişilere yönelik tehditler ve küfürler savurdu. Bölgede yaşayan bir vatandaş tarafından kaydedilen görüntüler, büyük tepki topladı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, Sulh Ceza Hakimliği tarafından Y.K. hakkında verilen serbest bırakılma kararına itiraz etti. Şahıs, polis ekipleri tarafından tekrar gözaltına alındı.

KÖPEĞİ ZABIT KATİBİ SAHİPLENDİ

Eskişehir'de sokakta bir şahsın şiddetine uğrayan köpek, Tepebaşı Belediyesi barınağında tedavi gördükten sonra zabıt kâtibi tarafından sahiplenildi.

Eskişehir'de geçtiğimiz gün Şirintepe Mahallesi Taşdelen Sokak'ta bir şahsın köpeğe şiddet uygulamasının ardından olayla ilgili Y.K. isimli şahıs hakkında 'Hayvana Eziyet' suçu kapsamında Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Başlatılan soruşturma kapsamında köpeğe şiddet uygulayan Y.K. isimli şahıs adliyeye sevk edildi. Şiddete maruz kalan köpek korumaya alınarak Tepebaşı Belediyesi barınağına teslim edildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığında görevli Zabıt Kâtibi Özge Canbul, olayın duyulmasının ardından köpeği sahiplenmek isteyerek müracaatta bulundu. Canbul, köpeği Tepebaşı Belediyesi'nde tedavi gördükten sonra sahiplendirme işlemlerini tamamlayarak barınaktan teslim aldı.

BAŞSAVCI YELDAN TEBRİK ETTİ

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, köpeği sahiplenerek kendisine bir yuva sağlayan Zabıt Kâtibi Canbul ile bir araya gelerek kendisini örnek davranışından dolayı tebrik etti.

Tüm hayvanların haklarının korunması ve uğradıkları şiddetten kurtarılması için tüm imkânların kullanıldıklarını belirten Başsavcı Yeldan, Zabıt Kâtibi Özge Canbul'un şiddete uğrayan köpeği sahiplenmesi ile ilgili olarak, "Zabıt Kâtibimizin bu davranışı bizleri duygulandırdı. Bu davranışın herkese örnek olmasını istiyoruz. Köpeğimize Pamuk ismini verdik" diye konuştu.

"YAŞADIKLARINI UNUTTURACAĞIZ"

Şiddete maruz kalan köpeği sahiplenen Zabıt Kâtibi Canbul, Pamuk'un bugüne kadar yaşadıklarını unutturmak istediğini belirterek, "Bundan sonrasında yavrumuza güzel bir hayat sunacağız. Bu süreçte desteğini esirgemeyen Başsavcımıza duyarlılığından dolayı çok teşekkür ediyoruz" dedi.