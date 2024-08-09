Köpek uyutan Avrupa bizi boykot ediyor

Kendi ülkelerinde sokak hayvanlarının uyutulduğunu görmezden gelen Avrupalı bazı isimler, "Türkiye’de hayvanlar öldürülürken tatilinizi başka ülkede yapın" diyerek Türkiye'ye yönelik 'turizm boykotu' çağrısında bulundu.

Ölümden dönen Cihan'ın tek bir isteği var: Sokak köpeklerinin hepsi toplanmalı

Ölümden dönen Cihan'ın tek bir isteği var: Sokak köpeklerinin hepsi toplanmalı

KAAN ZENGİNLİ'NİN HABERİ - Avrupalı bazı gazeteci, akademisyen ve STK dernek başkanları, Türkiye turizmine yönelik boykot çağrısı başlattı. Yapılan açıklamalarda boykot sebebi olarak “Sokak Hayvanları Kanunu” gösterildi. İnternet trolleriyle de desteklenen boykot çağrısı, toplumda karşılık bulmaya başladı.

"TÜRKİYE'Yİ TERCİH ETMEYİN" ÇAĞRISI

Türkiye’ye yapılan bilinçli saldırıya rağmen, Avrupa şehirlerindeki sokak hayvanlarının uyutulduğunu görmezden geldiler. İngiliz The Telegraf’ın kıdemli turizm yazarı Annabel Fenwick Elliott, köşe yazısında “Türkiye’nin sokak hayvanlarını öldürme planı beni rahatsız ettiği kadar sizi de rahatsız ediyorsa, o zaman Türkiye’de tatil için harcayacağınız parayı gidin başka yerde harcayın” diye yazdı.

Elliott ayrıca İngiltere’den Türkiye’ye senede 3 milyon turist gittiğini belirterek “Vicdanınızı dinleyin” dedi.

"TATİLİNİZİ BAŞKA ÜLKEDE YAPIN"

Geçen hafta da hayvan hakları koruyucusu Dominic Dyer, “Sadece İngilizler değil, Almanlar, Hollandalılar, İsveçliler ve milyonlarca tatilci başka bir yere seyahat edeceklerini söylüyorlar. Ben de buna katılıyorum, Türkiye’de hayvanlar öldürülürken tatilinizi başka ülkede yapın” açıklamasında bulundu.

Dominic Dyer ayrıca “Eğer köpek ölümleri başlarsa Türkiye’nin itibarına ciddi zarar verme potansiyeli var” dedi.