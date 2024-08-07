Ölümden dönen Cihan'ın tek bir isteği var: Sokak köpeklerinin hepsi toplanmalı

Gaziantep’te köpek saldırısında ağır yaralanan 9 yaşındaki Cihan, sokak hayvanlarının bir an önce toplanmasını istedi.

Fransa köpekle böyle mücadele ediyor! Sahibinin gözü önünde vurdular

Fransa köpekle böyle mücadele ediyor! Sahibinin gözü önünde vurdular

Sokak Köpekleri Yasası’nın yürürlüğe girmesiyle birlikte, korkunç saldırılarda ölümden dönen mağdurlar başıboş hayvanların bir an önce toplanmasını istedi. Bunlardan birisi de Gaziantep’in Nizip ilçesinde yaşayan 9 yaşındaki Cihan Ezel Deniz...

Geçen sene uğradığı köpek saldırısında kafasında derin yaralar oluşan Cihan Ezel Deniz ile annesi Pınar Özdemir, sokak köpeklerinin başka insanlara da zarar vermemesi adına toplanması gerektiğini söyledi.

"SADECE BEN DEĞİL HER ÇOCUK BU ACIYI YAŞAYABİLİR"

Anne Özdemir “Ben sokak köpeklerinin toplanmasını istiyorum. Hayvan sevgisi olan biriyim. Hayvanlara karşı değilim. Fakat sokak köpeklerinin toplanmasını istiyorum. Benim ve oğlumun yaşadığı acıyı hiçbir anne ve çocuğun yaşamasını istemiyorum” dedi.

Köpek saldırısına uğrayan Cihan Ezel Deniz ise “Sokak köpeklerinin hepsinin toplanmasını istiyorum. Sadece ben değil her çocuk bu acıyı yaşayabilir. O dönem benim için çok zor bir süreçti” diye konuştu.

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İNEKLERİNİ VE KENDİNİ KORUDU, HAKKINDA İNCELEME BAŞLATILDI

Öte yandan Türkiye sokak köpeği teröründün kurtulmak için yasal düzenlemeler yaparken, Düzce’de yaşanan bir olay büyük şaşkınlığa sebep oldu.

Yayakbaşı köyündeki gölet kenarında ineklerini otlatan bir kişi, sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Büyükbaş hayvanlara da saldıran köpek onları yaraladı. Bunun üzerine hayvanların sahibi kendini ve inekleri korumak için köpeğe yanındaki av tüfeğiyle ateş etti.

Köpek telef olurken, olaya tanık olan bir kişinin 112 Acil’e ihbarı üzerine olay yerine jandarma gitti. Jandarmanın tespit ettiği fail “sahipsiz sokak köpeğini büyükbaş hayvanına zarar verdiği” için vurduğunu söyledi.

Hem savcılık hem de Doğa Koruma ve Millî Parklar inceleme başlattı.