Fransa köpekle böyle mücadele ediyor! Sahibinin gözü önünde vurdular

Fransa başıboş köpeklerle ilgili düzenleme üzerinden Türkiye'yi eleştiriyordu. Fransız polisinin ağızlıksız şekilde sokaklarda dolaşan köpeği sahibi yanındayken vurup öldürmesi gerçek katliamcının kim olduğunu gözler önüne serdi.

Son yıllarda giderek büyük bir problem hâline gelen başıboş sokak köpekleriyle ilgili bir süredir çeşitli tartışmalar yaşanıyor. Başıboş köpekler ve tehlikeli ırklarla ilgili düzenlemelerde sona gelinirken Fransa’da dikkati çeken bir olay yaşandı.

EKİPLER İHBAR ÜZERİNE HAREKETE GEÇTİ

Fransa’da ağızlıksız şekilde sokaklarda dolaşan köpek tehlike saçtı. Saldırgan tavırlarıyla çevresindekileri korkutan köpek, polis ekiplerine ihbar edildi. Çevredekiler için bir tehdit oluşturduğu belirlenen saldırgan köpek için polis ekipleri harekete geçti.

Köpeğin sahibi ise, ağızlık takmadığı köpeğinin saldırgan tavırlarını engellemekte başarılı olamadı.

Olay yerine gelen polis memurları, köpeğin saldırgan tavırlarının giderek artmasıyla köpeği vurarak etkisiz hâle getirdi.