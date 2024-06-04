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Köpeklerin havladığı noktaya giden ekipler, erkek cesedi buldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Köpeklerin havladığı noktaya giden ekipler, erkek cesedi buldu

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde köpeklerin aynı bölgede havlaması ve yayılan koku üzerine harekete geçen ekipler, erkek cesedi buldu. Cesedin nisan ayından beri haber alınamayan Atakan Niş’e ait olduğu değerlendiriliyor.

Adapazarı ilçesi Alandüzü Mahallesi’nde köpeklerin sürekli aynı bölgeye giderek havlamasından ve bölgeye yayılan kötü kokudan şüphelenen vatandaşlar, alanda insana ait olan kemik parçaları bulması üzerine durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Köpeklerin havladığı noktaya giden ekipler, erkek cesedi buldu - 1. Resim

ERKEK CESEDİ BULUNDU

Bölgede geniş çaplı inceleme başlatan ekipler, erkek cesedi buldu. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından erkek cesedi, otopsi merkezine sevk edildi.

OTOPSİ YAPILACAK

Öte yandan, alınan bilgilere göre, ormanlık alanda bulunan cesedin, 21 Nisan tarihinde kendisinden haber alınamayan Atakan Niş’e ait olduğu değerlendiriliyor. Cesedin kime ait olduğu ise yapılacak olan otopsi sonrasında netlik kazanacak. Hususa ilişkin inceleme sürüyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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