Köpeklerin havladığı noktaya giden ekipler, erkek cesedi buldu

Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 4 Haziran 2024 12:10 - Güncelleme: 4 Haziran 2024 12:14 - Güncelleme:

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Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde köpeklerin aynı bölgede havlaması ve yayılan koku üzerine harekete geçen ekipler, erkek cesedi buldu. Cesedin nisan ayından beri haber alınamayan Atakan Niş’e ait olduğu değerlendiriliyor.