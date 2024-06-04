Köpeklerin havladığı noktaya giden ekipler, erkek cesedi buldu
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde köpeklerin aynı bölgede havlaması ve yayılan koku üzerine harekete geçen ekipler, erkek cesedi buldu. Cesedin nisan ayından beri haber alınamayan Atakan Niş’e ait olduğu değerlendiriliyor.
Adapazarı ilçesi Alandüzü Mahallesi’nde köpeklerin sürekli aynı bölgeye giderek havlamasından ve bölgeye yayılan kötü kokudan şüphelenen vatandaşlar, alanda insana ait olan kemik parçaları bulması üzerine durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
ERKEK CESEDİ BULUNDU
Bölgede geniş çaplı inceleme başlatan ekipler, erkek cesedi buldu. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından erkek cesedi, otopsi merkezine sevk edildi.
OTOPSİ YAPILACAK
Öte yandan, alınan bilgilere göre, ormanlık alanda bulunan cesedin, 21 Nisan tarihinde kendisinden haber alınamayan Atakan Niş’e ait olduğu değerlendiriliyor. Cesedin kime ait olduğu ise yapılacak olan otopsi sonrasında netlik kazanacak. Hususa ilişkin inceleme sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı