Korkutan depremler peş peşe geldi! AFAD son dakika olarak duyurdu

Yurdun dört bir yanından deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Kahramanmaraş, Hatay ve Muğla peş peşe sallandı. AFAD ilk verileri paylaştı...

Ege Denizi'nde deprem oldu! AFAD son dakika olarak duyurdu

Ege Denizi'nde deprem oldu! AFAD son dakika olarak duyurdu

Türkiye beşik gibi sallandı, depremler ardı ardına oldu. Ege Denizi'ndeki artçı sarsıntılar sürerken deprem bölgesinden de yürekleri ağza getiren haberler geldi. AFAD son depremlere ilişkin ilk verileri açıkladı.

MUĞLA'DA DEPREM OLDU

Muğla'nın Milas ilçesinde saat 10:25'te 3,3 büyüklüğünde bir deprem oldu. Yerin 6 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem bölge halkında paniğe sebep oldu.

KAHRAMANMARAŞ 10 DAKİKA ARA İLE SALLANDI

6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta vatandaş yine aynı korkuyu yaşadı. 10:04'te meydana gelen Göksun merkezli 3,1 büyüklüğündeki depremden 10 dakika sonra 2,9 büyüklüğünde bir artçı daha oldu. Derinlikleri 7 kilometre olarak kaydedilen depremlerde herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı.

Saat 07:24'te Hatay'da 2,9 büyüklüğünde bir artçı meydana gelirken hemen ardından Ege Denizi'nde 3,6 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldi.

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.