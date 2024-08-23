Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı

KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans sınavı sonuçları açıklandı. Adaylar ÖSYM'nin sonuç sorgulama adresi üzerinden puanlarını öğrenebilecek.

Memur olabilme hayaliyle sınava giren milyonlarca insanın beklediği haber geldi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan takvimde yer aldığı gibi 2024-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT) sonuçları açıklandı. 

KPSS SONUCUNA NASIL BAKILIR?

Adaylar ÖSYM'nin sonuç sorgulama adresi olan "www.osym.gov.tr" internet adresinden bilgilerini görüntüleyebilecek. Adaylar KPSS lisans sonuçlarına, kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.

KPSS SINAV TAKVİMİ

Öte yandan KPSS Ön Lisans 1 Eylül 2024 tarihinde, KPSS Ortaöğretim 15 Eylül 2024 tarihinde, KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 22 Eylül 2024 tarihinde yapılacak.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
"Celal Şengör’deki Osmanlı ve İslam düşmanlığı aklının ve fikrinin üzerini örtüyor"Petek Dinçöz imaj değiştirdi! Yeni hali Dilan Polat'a benzetildi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Mahkemeden tartışmaya yol açan ‘topuk kanı’ kararı: Bakanlık devreye girdi, istinaf süreci başlatıldı - GündemSağlık Bakanlığı 'topuk kanı' kararını istinafa taşıdı"Celal Şengör’deki Osmanlı ve İslam düşmanlığı aklının ve fikrinin üzerini örtüyor" - GündemŞengör’deki Osmanlı ve İslam düşmanlığı!Muğla'daki 20 yıllık öğrenci yurdu sorunu 5 yıldızlı otelin alınmasıyla çözüldü - GündemÖğrencilerin 20 yıllık sorunu çözüldüEmekli polise akıl almaz tuzak! 6 aydır alıkonuluyor, kimse bir şey yapamıyor - Gündem6 aydır alıkonuluyor, kimse bir şey yapamıyorYalova'da korku dolu anlar! Küçük çocuk denizin ortasında böyle bulundu - GündemKüçük çocuk denizin ortasında böyle bulundu"Kimseyi işten çıkarmayacağız" diyen CHP'li belediye 700 kişiyi işten çıkardı - GündemCHP'li belediyede işçi kıyımı! Tam 700 kişi...
Sonraki Haber Yükleniyor...