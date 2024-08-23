Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans sınavı sonuçları açıklandı. Adaylar ÖSYM'nin sonuç sorgulama adresi üzerinden puanlarını öğrenebilecek.

Dünyanın en büyük ikinci elması bulundu! Ağırlığını duyanın gözleri fal taşı gibi açılıyor

Dünyanın en büyük ikinci elması bulundu! Ağırlığını duyanın gözleri fal taşı gibi açılıyor

Memur olabilme hayaliyle sınava giren milyonlarca insanın beklediği haber geldi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan takvimde yer aldığı gibi 2024-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT) sonuçları açıklandı.

KPSS SONUCUNA NASIL BAKILIR?

Adaylar ÖSYM'nin sonuç sorgulama adresi olan "www.osym.gov.tr" internet adresinden bilgilerini görüntüleyebilecek. Adaylar KPSS lisans sonuçlarına, kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.

KPSS SINAV TAKVİMİ

Öte yandan KPSS Ön Lisans 1 Eylül 2024 tarihinde, KPSS Ortaöğretim 15 Eylül 2024 tarihinde, KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 22 Eylül 2024 tarihinde yapılacak.