MİT’in yürüttüğü hassas çalışmalar sonucunda, savunma sanayii başta olmak üzere kritik kamu kurumlarının kablosuz internet ağlarını hedef alan bir siber casusluk şebekesi çökertildi. Yakalanan iki kişi tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

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Siber casuslara yönelik operasyonlarına devam eden Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), başarılı bir operasyona daha imza attı. Savunma sanayii başta olmak üzere kritik kamu kurumlarının kablosuz internet ağlarını hedef alan siber casusluk şebekesi, çökertildi. Gözaltına alınan iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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